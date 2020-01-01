مدونة حية

تغطية مباشرة: تابع مباريات برشلونة وريال مدريد وقمة الدوري الإيطالي بين يوفنتوس ونابولي

تغطية مباشرة لمباريات اليوم، الأحد، 4 أكتوبر 2020

محدث
التعليقات()
Levante vs. Real Madrid
Getty

أرتيتا: لا أعدكم بالصفقات ولكن بتقديم كل ما لدينا لأجل آرسنال

2020-10-04T16:55:17Z

قال ميكيل أرتيتا في تصريحات عقب المباراة: "لا أستطيع ضمان التعاقد مع صفقات جديدة قبل غلق سوق الانتقالات لكننا سنحاول في كل مواجهة تقديم أفضل ما لدينا".

"أود إخبار الجماهير أن الإدارة تبذل كل ما لديها لإنعاش الفريق اقتصاديًا ولن نتوقف عن محاولات تطوير النادي ونطلب من الجميع الدعم".

Arteta Partey Aouar Arsenal GFX
Getty/Goal

التعادل يحسم مواجهة رين وريمس

2020-10-04T16:50:35Z

المباراة انتهت 2-2 في الدوري الفرنسي ليستمر رين في الصدارة لكنه يتساوى مع ليل في النقاط
Xavier Chavalerin Eduardo Camavinga Rennes Reims Ligue 1 04102020
Getty

كيف أنقذت الفرديات ريال مدريد أمام ليفانتي

2020-10-04T16:17:29Z

أبرز النقاط الفنية في ليلة فوز ريال مدريد على ليفانتي
Levante vs. Real Madrid
Getty

بأهداف بنزيما وفينيسيوس .. ريال مدريد ينتصر على ليفانتي

2020-10-04T16:03:06Z

انتصار آخر

تجاوز ريال مدريد فريق ليفانتي بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني

تقرير المباراة

Levante vs. Real Madrid
Getty

أتلتيك بيلباو يستمر في السقوط

2020-10-04T15:37:26Z

سقط بيلباو بهدف نظيف أمام ديبورتيفو ألافيس ليستمر الفريق الباسكي في تقديم نتائج سلبية
Florian Lejeune Yuri Berchiche Alaves Athletic Club
Getty

أوساسونا يتفوق على سيلتا فيجو

2020-10-04T15:36:28Z

فاز أوساسونا على أرضه بثنائية نظيفة أمام سيلتا فيجو
Osasuna Celta LaLiga
Getty

وولفرهامبتون ينتصر على فولهام

2020-10-04T15:33:41Z

استمر فولهام في سلسلة الهزائم وخسر من وولفرهامبتون بهدف نظيف
Raul Jimenez Wolves 2020-21
Getty

ساكا: لست معتادًا على تسجيل الرأسيات

2020-10-04T15:32:27Z

ساكا: "أنا سعيد لأجل كل ما حدث معي، أنا لا أسجل العديد من الأهداف بالرأس وطلبت من هيكتور أن يلعبها لي ونجح في ذلك".

"أحاول دائمًا تقديم أفضل ما لدي في المباراة وسعيد أنّ النتيجة كانت في صالحنا". 

Nicolas Pepe Bukayo Saka Arsenal 2020-21
Getty Images

بارما ينتصر على فيرونا بهدف نظيف

2020-10-04T15:27:37Z

حقق بارما أول انتصار له في الدوري الإيطالي وكان على حساب فيرونا بهدف نظيف
Kurtic - Parma Verona - Serie A 2020/21
Getty

ردود فعل غاضبة على مستوى النني أمام شيفيلد

2020-10-04T15:20:12Z

مطالب بخصم راتب النني بسبب مستواه ضد شيفيلد

اقرأ التقرير

Mohamed Elneny Mikel Arteta Arsenal 2020-21
Getty

لاتسيو يتعادل مع إنتر في قمة البطاقات الحمراء

2020-10-04T15:18:14Z

مباراة مثيرة

خطف لاتسيو التعادل مع إنتر بهدف لمثله في الدوري الإيطالي

تقرير المباراة

Ciro Immobile Lazio Inter
Getty Images

آرسنال ينتصر على شيفيلد

2020-10-04T15:08:03Z

فوز هام

استطاع آرسنال الفوز 2-1 على شيفيلد في الدوري الإنجليزي

تقرير المباراة

Nicolas Pepe Bukayo Saka Arsenal 2020-21
Getty Images

نتائج الدوري الفرنسي

2020-10-04T15:06:27Z

 

نيم 1-0 مونبيليه

ديجون 0 - 3 بوردو

موناكو 0-1 بريست

لوران 1-3 ميتز

ليل 3-0 ستراسبورج

Wissam Ben Yedder AS Monaco Strasbourg Ligue 1 27092020
Getty

بينيفينتو ينتصر على بولونيا

2020-10-04T15:04:56Z

فاز بينيفينتو بهدف نظيف على بولونيا
Gianluca Lapadula Benevento Bologna
Getty Images

أتالانتا يسحق كالياري بخماسية

2020-10-04T15:03:29Z

استمر أتالانتا في سجله المميز بالفوز على كالياري 5-2 في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي ليتصدر البطولة

Gomez Atalanta celebrating Cagliari
Getty Images

ساوثامبتون يتجاوز وست بروميتش

2020-10-04T15:02:18Z

انتصر ساوثامبتون بثنائية نظيفة على وست بروميتش
Southampton celebrate Danny Ings goal vs Tottenham, Premier League 2020-21
Getty

ليستر سيتي يسقط أمام وست هام

2020-10-04T15:01:04Z

خسر ليستر سيتي بثلاثية نظيفة على ملعبه أمام وست هام في الدوري الإنجليزي
Declan Rice Jamie Vardy Leicester West Ham 04102020
West Ham United