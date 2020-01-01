مدونة حية

تغطية مباشرة: تابع مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي ومباراة ريال مدريد ولقاء الأهلي

تابع تغطية مباريات اليوم، السبت، 26 سبتمبر 2020

محدث
التعليقات()
إيفرتون وفالنسيا
Getty

رين ينتصر على سانت إيتيان ويستمر في صدارة الدوري

2020-09-26T17:20:49Z

إثارة الدوري الفرنسي

حقق رين انتصارًا هامًا على سانت إيتيان بثلاثية نظيفة ليحافظ على صدارة الدوري الفرنسي بعد 5 جولات 

ويمتلك رين 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد

Saint-Etienne Rennes Ligue 1 26092020
Getty

شباب الأهلي يودع دوري أبطال آسيا بالخسارة أمام الأهلي السعودي

2020-09-26T16:29:53Z

الأهلي السعودي تعادل مع نظيره شباب الأهلي في الوقت الأساسي بهدف لمثله، إلا أنّ ركلات الجزاء ابتسمت لصالح الراقي

تقرير المباراة

الأهلي شباب الأهلي دبي
GettyImage

إيفرتون يستمر في سلسلة الانتصارات

2020-09-26T15:56:05Z

انتصر إيفرتون على كريستال بالاس بنتيجة 2-1 ليستمر أنشيلوتي في تحقيق الانتصارات ويصل للنقطة التاسعة بعد 3 مباريات
Crystal Palace Everton Premier League 2020
Everton

فالنسيا يتعادل أمام هيوسكا

2020-09-26T15:55:07Z

نجح هيوسكا في فرض التعادل على فالنسيا في مباراة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني
Valencia Huesca LaLiga
Getty Images

بوروسيا دورتموند يسقط أمام أوجسبورج

2020-09-26T15:30:40Z

هزيمة غير متوقعة لبوروسيا دورتموند بثنائية نظيفة

تقرير المباراة

ONLY GERMANY Erling Haaland FC Augsburg Borussia Dortmund Bundesliga 26092020
Imago Images / kolbert-press

نتائج مباريات الدوري الألماني

2020-09-26T15:29:01Z

باير ليفركوزن 1-1 لايبزيج

أرمينيا بيليفيلد 1-0 كولن

بوروسيا مونشنجلادباخ 1-1 يونيون برلين

ماينز 1-4 شتوتجارت

GER ONLY Leverkusen Leipzig 2020
Imago Images / Chai v.d. Laage

تابع مباراة الأهلي وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

2020-09-26T15:25:19Z

تغطية مباشرة من جول
الأهلي، شباب الأهلي دبي
GettyImage

ما صحة ضربة جزاء مانشستر يونايتد؟

2020-09-26T15:24:37Z

احتسب الحكم ركلة جزاء لمانشستر يونايتد بعد صافرة النهاية، فما صحتها؟

طالع التفاصيل

انتصار كبير من أتالانتا على تورينو

2020-09-26T15:14:48Z

نجح أتالانتا في تحقيق الفوز بنتيجة 4-2 على تورينو في الدوري الإيطالي
Alejandro Gomez Robin Gosens Luis Muriel Atalanta
Getty

التعادل السلبي يحسم لقاء خيتافي وألافيس

2020-09-26T15:13:01Z

فشل خيتافي في تحقيق الفوز على ألافيس لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني
Alaves Getafe La Liga
La Liga

مانشستر يونايتد يحقق انتصارًا دراميًا على برايتون

2020-09-26T15:10:48Z

جدل تحكيمي

مباراة مثيرة بين مانشستر يونايتد وبرايتون انتهت بفوز الشياطين الحمر 3-2

طالع التقرير