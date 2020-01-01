تغطية مباشرة: تابع مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي ومباراة ريال مدريد ولقاء الأهلي

إثارة الدوري الفرنسي

حقق رين انتصارًا هامًا على سانت إيتيان بثلاثية نظيفة ليحافظ على صدارة الدوري الفرنسي بعد 5 جولات

ويمتلك رين 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد