تغطية مباشرة: تابع مباريات اليوم بين ليفربول وتشيلسي ومواجهات ريال مدريد ويوفنتوس

ليفربول بإمكانهم الفوز في أول لقاءين افتتاحيين في البريميرليج لـ 3 مواسم متتالية للمرة الأولى في تاريخهم 🔴



الملك المصري محمد صلاح على رأس تشكيلة كلوب لمواجهة البلوز 🇪🇬 👑 pic.twitter.com/ZUNmJ9UL8U