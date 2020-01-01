تغطية مباشرة: تابع مباريات اليوم بين ليفربول وتشيلسي ومواجهات ريال مدريد ويوفنتوس

تابع مباراة الهلال في دوري أبطال آسيا
2020-09-20T15:32:01Z
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جنوى يسحق كروتوني برباعية
2020-09-20T15:27:45Z
انتصر جنوى 4-1 على كروتوني
Getty
تشيلسي بالقوة الضاربة أمام ليفربول
2020-09-20T15:26:43Z
تشيلسي لم يهزم في آخر 13 مباراة على أرضه أمام البطل 🔵💪— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 20, 2020
لامبارد يهاجم ليفربول بقوته الضاربة 🔥🔥 pic.twitter.com/IJQf8CIrpn
صلاح يقود ليفربول أمام تشيلسي
2020-09-20T15:26:14Z
ليفربول بإمكانهم الفوز في أول لقاءين افتتاحيين في البريميرليج لـ 3 مواسم متتالية للمرة الأولى في تاريخهم 🔴— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 20, 2020
الملك المصري محمد صلاح على رأس تشكيلة كلوب لمواجهة البلوز 🇪🇬 👑 pic.twitter.com/ZUNmJ9UL8U
برايتون يحقق أول انتصار والضحية نيوكاسل
2020-09-20T15:25:03Z
فاز برايتون بثلاثية نظيفة على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي
Getty
نابولي ينتصر على بارما
2020-09-20T15:24:19Z
بثنائية نظيفة، حقق نابولي أول فوز في افتتاح الدوري الإيطالي على بارما
Napoli
باريس سان جيرمان يحقق الفوز على نيس
2020-09-20T15:23:24Z
مبابي يعوض غياب نيماررغم غياب نيمار، انتصار بثلاثية نظيفة من باريس سان جيرمان على نيس في الدوري الفرنسي
Getty
تونتهام يحول هزيمته إلى انتصار أمام ساوثامبتون
2020-09-20T15:21:53Z
تألق سون وكين
انتصر توتنهام بنتيجة 5-2 على ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي
Getty