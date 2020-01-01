تغطية مباشرة | تابع مباريات أتلتيكو مدريد ضد برشلونة، ريال مدريد، مانشستر سيتي، الأهلي والزمالك

جول يصحبكم في جولة لتغطية أبرز المباريات اليوم، السبت، 21 نوفمبر 2020 والتي تضم العديد من اللقاءات البارزة

البداية من تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد ثم ريال مدريد وفياريال بعدها توتنهام أمام مانشستر سيتي ولقاء خاص يجمع جوزيه مورينيو ضد غريمه بيب جوارديولا

وفي المساء أتلتيكو مدريد يستضيف برشلونة ومانشستر يونايتد يلعب ضد وست بروميتش بجانب لقاء يوفنتوس وكالياري

ولا ننسى الدوري الألماني ومواجهات لبايرن ميونخ وكذلك بوروسيا دورتموند بجانب كأس مصر

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