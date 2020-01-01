مدونة حية

تغطية مباشرة | تابع مباريات أتلتيكو مدريد ضد برشلونة، ريال مدريد، مانشستر سيتي، الأهلي والزمالك

تغطية مباشرة لجميع مباريات اليوم، السبت، 21 نوفمبر 2020

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Real madrid villarreal, chelsea
Getty

رغم الأمطار .. لاتسيو يتفوق بثنائية على كروتوني

2020-11-21T15:56:41Z

نجح لاتسيو في الفوز بثنائية نظيفة على كروتوني في الدوري الإيطالي

الأهداف جاءت عن طريق تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 21 ثم خواكين كوريا في الدقيقة 58

Thomas Strakosha Lazio 2020
Getty Images

الأهلي وأبو قير .. تغطية مباشرة

2020-11-21T15:36:51Z

تابع تغطية مباراة الأهلي وأبو قير في كأس مصر من هنا
الاهلي وصن داونز دوري ابطال افريقيا
GettyImage

إلتشي يتعادل مع ليفانتي

2020-11-21T15:33:54Z

المباراة انتهت 1-1
Lucas Boyé Sergio Postigo Levante Elche LaLiga
Getty

مباراة ريال مدريد ضد فياريال مباشر

2020-11-21T14:36:12Z

تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد فياريال من هنا
Villarreal Real Madrid

تشيلسي ينتصر على نيوكاسل يونايتد

2020-11-21T14:34:41Z

رغم الغيابات، نجح تشيلسي في الفوز بثنائية نظيفة على نيوكاسل يونايتد

تقرير المباراة

chelsea
(C)Getty Images

تغطية مباشرة لجميع مباريات اليوم، 21 نوفمبر 2020

2020-11-21T12:23:44Z

جول يصحبكم في جولة لتغطية أبرز المباريات اليوم، السبت، 21 نوفمبر 2020 والتي تضم العديد من اللقاءات البارزة

البداية من تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد ثم ريال مدريد وفياريال بعدها توتنهام أمام مانشستر سيتي ولقاء خاص يجمع جوزيه مورينيو ضد غريمه بيب جوارديولا

وفي المساء أتلتيكو مدريد يستضيف برشلونة ومانشستر يونايتد يلعب ضد وست بروميتش بجانب لقاء يوفنتوس وكالياري

ولا ننسى الدوري الألماني ومواجهات لبايرن ميونخ وكذلك بوروسيا دورتموند بجانب كأس مصر 

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Getty