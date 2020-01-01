تغطية مباشرة .. برشلونة ضد أوساسونا وتشيلسي أمام توتنهام ومباريات الدوري السعودي

احتفال خاص من ميسي لأجل مارادونا
2020-11-29T15:04:59Z
تذكر مسيرته في أولد بويز
De 🔟 a 🔟, de leproso a leproso ❤️🖤— Newell's Old Boys (@CANOBoficial) November 29, 2020
El mejor del mundo y su homenaje a #D10S, con los colores del corazón.#DiegoEterno ♾ pic.twitter.com/VLiRjvoUAR
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برشلونة يسحق أوساسونا برباعية
2020-11-29T14:58:33Z
وميسي يسجل
نجح برشلونة في الفوز برباعية نظيفة على أوساسونا في الدوري الإسباني
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تعادل بين التعاون والاتفاق بهدف لكل فريق
2020-11-29T14:57:38Z
لاتسيو يسقط أمام أودينيزي
2020-11-29T14:56:58Z
خسر لاتسيو 3-1 أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي
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ليون ينتصر بثلاثية على ريمس
2020-11-29T14:54:42Z
نجح ليون في الفوز بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي
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