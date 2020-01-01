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تغطية مباشرة .. برشلونة ضد أوساسونا وتشيلسي أمام توتنهام ومباريات الدوري السعودي

تغطية مباشرة لمباريات اليوم، الأحد، 29 نوفمبر

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barcelona osasuna laliga messi newell's maradona
Getty

احتفال خاص من ميسي لأجل مارادونا

2020-11-29T15:04:59Z

تذكر مسيرته في أولد بويز

barcelona osasuna laliga messi newell's maradona
Getty

برشلونة يسحق أوساسونا برباعية

2020-11-29T14:58:33Z

وميسي يسجل

نجح برشلونة في الفوز برباعية نظيفة على أوساسونا في الدوري الإسباني

تقرير المباراة 

barcelona osasuna laliga messi newell's maradona
Getty

تعادل بين التعاون والاتفاق بهدف لكل فريق

2020-11-29T14:57:38Z

لاتسيو يسقط أمام أودينيزي

2020-11-29T14:56:58Z

خسر لاتسيو 3-1 أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي
Lazio Udinese
getty images

ليون ينتصر بثلاثية على ريمس

2020-11-29T14:54:42Z

نجح ليون في الفوز بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي
memphis depay Lyon reims 29112020 Getty Images Ligue 1
Getty