تغطية مباشرة | برشلونة دون ميسي ويونايتد يعود للانتصارات

سجل عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي الهاتريك الأول في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم، وقد ساهم به في انتصار فريقه على العين في خامس جولات المسابقة بنتيجة 4-3.

اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة جاء قويًا ونديًا ومثيرًا جدًا بين الفريقين خاصة في شوطه الأول ودقائقه الأخيرة، وقد نجح الأهلي في حسمه لصالحه بفضل تألق الثلاثي عمر السومة وإدريس فتوحي وصامويل أوسو.

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