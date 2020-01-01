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تغطية مباشرة | برشلونة دون ميسي ويونايتد يعود للانتصارات

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Messi, Manchester united
Goal/Getty

آلام الكاحل تبعد ميسي عن مواجهة برشلونة وبيتيس

2020-11-07T15:16:32Z

كشفت مصادر صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي شعر ببعض الانزعاجات على مستوى الكاحل مما أبعده عن مباراة برشلونة وريال بيتيس.

وسيلعب برشلونة أمام ريال بيتيس في السادسة والربع من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، وبشكل مفاجئ، ظهر ميسي على مقاعد البدلاء. 

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Messi Barcelona Betis LaLiga
Getty Images

هاتريك السومة يُنقذ الأهلي من "فخ" العين في مباراة الـ7 أهداف

2020-11-07T14:40:45Z

سجل عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي  الهاتريك الأول في  دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي  هذا الموسم، وقد ساهم به في انتصار فريقه على العين في خامس جولات المسابقة بنتيجة 4-3.

اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة جاء قويًا ونديًا ومثيرًا جدًا بين الفريقين خاصة في شوطه الأول ودقائقه الأخيرة، وقد نجح الأهلي في حسمه لصالحه بفضل تألق الثلاثي عمر السومة وإدريس فتوحي وصامويل أوسو.

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عمر السومة الأهلي العين الدوري السعودي 2020-2021
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في حضور ترامب .. برونو ينقذ سولشاير ومانشستر على حساب إيفرتون

2020-11-07T14:34:46Z

انتهت قمة الجولة الثامنة للبريميرليج بين إيفرتون ومانشستر يونايتد على ملعب "جوديسون بارك" بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد للضيوف، ليتكبد أصحاب الأرض الهزيمة الثالثة على التوالي.

ودخل مانشستر القمة في غياب بول بوجبا ودوني فان دي بيك مرة أخرى، إذ فضل أولي جونار سولشاير إشراك برونو فيرنانديش مع سكوت ماكتوميناي وفريد، وبالمقابل عوض كارلو أنشيلوتي غياب ريتشارليسون بالدفع بمواطنه برنارد.

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Everton Manchester United Cavani 07112020
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