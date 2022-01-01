برشلونة وبايرن ميونخ: مباشر لحظة بلحظة دوري أبطال أوروبا

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وبرشلونة على ملعب أليانز أرينا.

برشلونة حقق الفوز في مباراة الجولة الأولى على فيكتوريا بلزن بخماسية مقابل هدف ليتصدر المجموعة بالتساوي في النقاط مع بايرن ميونخ الذي فاز بثنائية نظيفة أمام إنتر.

أما على المستوى المحلي، فلم يسقط برشلونة سوى في المباراة الافتتاحية بالتعادل السلبي ضد رايو فاييكانو وحقق الفوز في المباريات التالية، أما البافاري فيعيش أزمة محلية بالتعادل في آخر ثلاث مباريات ضد بوروسيا مونشنجلادباخ وأونيون برلين وشتوتجارت.

ويبحث النادي الكتالوني عن أول انتصار له في أليانز أرينا خلال تاريخه بينما يرغب البافاري في ترسيخ العقدة.