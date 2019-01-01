طالع التشكيل الرسمي لبرشلونة
2019-02-06T19:36:26Z
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
تير شتيجن / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / لينجليت / جوردي ألبا / سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثر / فيليبي كوتينيو / مالكوم / لويس سواريز
🔵🔴 Barça XI#ElClásico #CopaBarça pic.twitter.com/rPUXJWdfOL— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٦ فبراير ٢٠١٩
البدلاء / إيناكي بينا / ليونيل ميسي / موريلو / بواتينج / سيرجي روبيرتو / كارليس ألينيا / أرتورو فيدال
2019-02-06T00:53:20Z
فى حين تأهل ريال مدريد للدور نصف النهائى بعدما تفوق على جيرونا بنتيجة 7 – 3 فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب
2019-02-06T00:53:09Z
حجز برشلونة مقعده فى الدور نصف النهائى بمسابقة كأس ملك إسبانيا بعدما تفوق على إشبيلية بنتيجة 6 – 3 فى مجموع مباراتي الذهاب والاياب بالدور ربع النهائي من منافسات البطولة.
2019-02-06T00:52:55Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على برشلونة، علي ملعب"كامب نو"،في كلاسيكو الأرض الذي نتظروه عشاق كرة القدم العالمية، في إطار لقاء ذهاب دور نصف نهائي مسابقة كأس ملك أسبانيا، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.