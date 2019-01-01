التبديل الاول فى صفوف ريال مدريد
التبديل الاول فى صفوف برشلونة
فيليبي مالكوم يتعادل لبرشلونة
مالكوم59’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة تضع جوردي ألبا منفردا بالمرمي ليسددها فى جسد الحارس كيلور نافاس لتردد على حدود المنطقة إلى لويس سواريز الذي سددها فى المرمي الخالي لكنها تصطدم فى القائم وتردد على الجهة اليمنى إلى مالكوم الذي سددها فى المرمي بنجاح
5️⃣8️⃣' GOOOOOOOAL BARÇA!!!!! Malcom fires in after a frantic play in the Madrid area!!!! We're all knotted up!— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٦ فبراير ٢٠١٩
LIVE: Barça 1 - 1 Real Madrid
🔵🔴 #ElClásico #CopaBarça pic.twitter.com/0DHPsA2imO
بطاقة صفراء من نصيب مارسيلو
بطاقة صفراء من نصيب لويس سواريز
هتافات جماهير برشلونة،، ميسي ،، ميسي ⚽️
مشهد نادر الحدوث.. 👀 pic.twitter.com/sYHmO35yN0— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ فبراير ٢٠١٩
إحصائيات الكلاسيكو من جول
محاولات التسديد خلال الشوط الأول.. 🎯— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ فبراير ٢٠١٩
فينيسيوس جونيور: 4⃣
فريق برشلونة بأكمله: 4⃣ pic.twitter.com/hKE01twfDJ
⏸ DC: @FCBarcelona_es 0-1 @RealMadrid— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) ٦ فبراير ٢٠١٩
⚽ @Lucasvazquez91 6'#RMClasico | #HalaMadrid pic.twitter.com/BUhR3WNIrN
أوووووووووووووووه،،،،، القائم يتصدي لرأسية راكيتيتش
إحصائيات الكلاسيكو من جول
أفضل سلسلة تسجيل للفريق خارج سنتياجو برنابيو في تاريخ الكلاسيكو 🔥
ريال مدريد سجل 26 هدفًا خلال آخر 15 مباراة بعيدًا عن أرضه في الكلاسيكو خلال كل المسابقات ⚽️— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ فبراير ٢٠١٩
أفضل سلسلة تسجيل للفريق خارج سنتياجو برنابيو في تاريخ الكلاسيكو 🔥 pic.twitter.com/RIMgvGvy9l
إحصائيات الكلاسيكو من جول
أول أهدافه في شباك برشلونة خلال الكلاسيكو التاسع له في جميع المسابقات.. ⚽️ pic.twitter.com/7CDWuyr79t— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ فبراير ٢٠١٩
أووووووووووووووه،،،، ماذا اهدرت يامالكوم
أوووووووووه،،،، ماذا اهدرت يافينيسيوس
إحصائيات للكلاسيكيو من جول
هذه هي المباراة رقم 50 لسيرجيو راموس في بطولة كأس الملك 🏆— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ فبراير ٢٠١٩
45 مباراة مع ريال مدريد.. 5 مباريات مع إشبيلية ©️ pic.twitter.com/BaarV9RmnW
بطاقة صفراء أولي من نصيب سيرجيو راموس
لوكاس فاسكيز يفتتح التسجيل للميرنجي
لوكاس فاسكيز6’ الهدف جاء بعد تمريرة عرضية من الجهة اليسري عن طريق فينيسيوس على القائم البعيد تلقاها كريم بنزيمة ومررها عرضية على القائم القريب فى إتجاه لوكاس فاسكيز الذي سددها بلمسة واحدة على يمين الحارس تير شتيجين
6' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de @Lucasvazquez91! @FCBarcelona_es 0-1 @realmadrid#FIFA19 | #RMClasico pic.twitter.com/jOWm3OvfYf— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) ٦ فبراير ٢٠١٩
أووووووووووووه،،،،، تسديدة قوية من توني كروس
🔥 بداية المباراة..— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ فبراير ٢٠١٩
تابع اللقاء مباشرة لحظة بلحظة من هنا 👇https://t.co/cItMrsGTkR pic.twitter.com/vTlSRYo2El
قائمة أكثر من سجل أهدافًا في الكلاسيكو 🔝⚽️
أهداف.. تاريخ.. مجد ✨— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ فبراير ٢٠١٩
قائمة أكثر من سجل أهدافًا في الكلاسيكو 🔝⚽️ pic.twitter.com/lAICCaaKjq
إحصائيات الكلاسيكو من جول
القائد 👍©️
راموس سيلعب الليلة الكلاسيكو رقم 40 له في مختلف البطولات 🌟— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ فبراير ٢٠١٩
🔝 أكثر من لعب كلاسيكو:
1️⃣ مانويل سانشيز - 43 مباراة
2️⃣ خينتو، تشافي - 42 مباراة
4️⃣ سيرجيو راموس - 39 مباراة
5️⃣ إنييستا، ميسي - 38 مباراة pic.twitter.com/ahqfyvNneb
المتعة والإثارة بعد قليل
📍كامب نو
📍كامب نو— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ فبراير ٢٠١٩
هذا الملعب سيدب بالحياة.. المنافسة.. المتعة والإثارة بعد قليل ✨ pic.twitter.com/uaELjBAzej
إحصائيات جول
فينيسيوس جونيور هو أكثر لاعب ساهم في أهداف في كأس الملك خلال هذه النسخة.— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ فبراير ٢٠١٩
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شاهد إحماء لاعبي ريال مدريد قبل إنطلاقة المباراة
👋😎@SergioRamos#RMClasico | #HalaMadrid pic.twitter.com/MOa54ShSp2— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) ٦ فبراير ٢٠١٩
طالع التشكيل الرسمي لريال مدريد
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
كيلور نافاس / سيرجي راموس / رافاييل فاران / مارسيلو / ماركوس يورينتي / توني كروس / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة
🔢 Nuestro once inicial frente al Barcelona. #RMClasico | #RMCopa pic.twitter.com/0mPE6TcOuy— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) ٦ فبراير ٢٠١٩
البدلاء / ثيبوه كورتوا / ناتشو / جاريث بيل / كاسيميرو / ماركو أسينسيو / إيسكو / داني سيبايوس
طالع التشكيل الرسمي لبرشلونة
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
تير شتيجن / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / لينجليت / جوردي ألبا / سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثر / فيليبي كوتينيو / مالكوم / لويس سواريز
🔵🔴 Barça XI#ElClásico #CopaBarça pic.twitter.com/rPUXJWdfOL— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٦ فبراير ٢٠١٩
البدلاء / إيناكي بينا / ليونيل ميسي / موريلو / بواتينج / سيرجي روبيرتو / كارليس ألينيا / أرتورو فيدال