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ليفربول ضد نيوكاسل: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 1x0 نيوكاسل يونايتد

محدث
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Liverpool vs. Newcastle
DAZN

نهاية الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدف نظيف

2022-08-31T19:49:41.000Z

جووووووول إيزاك يتقدم لنيوكاسل

2022-08-31T19:38:01.557Z

38' جووووووووووووووول إيزاك يسجل أول أهدافه مع نيوكاسل ويهز شباك ليفربول

2022-08-31T19:34:15.000Z

34' أوووووووه كيف ضاعت يا دياز؟ الكولومبي راوغ بوب وواجه مرمى خال ولكن سددها أعلى العارضة

2022-08-31T19:28:30.594Z

29' ركلة حرة مباشرة لكن تريبيير يسددها سهلة في يد أليسون

2022-08-31T19:20:30.000Z

21' لويس دياز يحاول أن يسدد لكن الدفاع يتدخل ويحسم الموقف مبكرًا

2022-08-31T19:10:55.000Z

11' أووووه أول تسديدة من نيوكاسل عن طريق الوافد الجديد إيزاك لكن أعلى العارضة

2022-08-31T19:04:21.000Z

4' بوب، حارس نيوكاسل يتعرض للإصابة ولكنه يستكمل المباراة

انطلاق المباراة

2022-08-31T19:00:04.000Z

تشكيل نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول

2022-08-31T18:08:50.000Z

وسوف يعتمد إيدي هاو على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3

نيك بوب
تريبيير- لاسيليس- بورن- تارجيت
لونجستاف- ويلوك- جويلنتون
ألميرون- فراسير- إيزاك.

تشكيل ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

2022-08-31T18:05:01.000Z

قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:

الخطة 4-3-3

أليسون

ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- جو جوميز - أندرو روبرتسون
فابينيو- هندرسون - إليوت

محمد صلاح- روبرت فيرمينو - لويس دياز

2022-08-31T18:03:58.000Z

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد على ملعب أنفيلد.

ليفربول حقق أول انتصار له في الدوري الإنجليزي بعد التغلب على بورنموث بنتيجة 9-0

أما نيوكاسل فقد تعادل في آخر 3 مباريات مع وولفرهامبتون ومانشستر سيتي وبرايتون وحقق انتصارًا وحيدًا ضد نوتنجهام فورست في الجولة الأولى