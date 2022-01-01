مدونة حية

ليفربول ضد كريستال بالاس: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 1x0 كريستال بالاس

محدث
التعليقات (0)
Liverpool Crystal Palace
Goal

نونيز طرد 🟥

2022-08-15T20:16:21.088Z

56' تحول كبير في المباراة .. داروين يحصل على بطاقة حمراء مباشرة بعد ضرب لاعب كريستال بالاس

2022-08-15T20:07:43.752Z

48' أوووه هجمة خطيرة وصلت إلى داروين الذي حاول مرواغة الدفاع لكن قطعت ومطالبة بملسة يد لا يحتسبها الحكم

بداية الشوط الثاني

2022-08-15T20:04:49.082Z

نهاية الشوط الأول بتقدم كريستال بالاس على ليفربول بهدف نظيف

2022-08-15T19:49:37.664Z

2022-08-15T19:48:12.108Z

45'2 أووووووه داروين كان قريبًا من التسجيل بعد تمريرة من أرنولد استلمها في المنطقة بمفرده وسددها لكن ضربت في القائم وعادت

2022-08-15T19:44:13.150Z

43' أوووووه عرضية من صلاح وإليوت برأسه لكن الحارس يتصدى والمدافع يحولها لركلة ركنية

2022-08-15T19:42:53.336Z

40' أوووه خطأ من الدفاع وانفراد لزاها لكن أليسون يتصدى ويحولها ركنية

2022-08-15T19:36:57.000Z

36' محاولات من ليفربول للتعادل لكن بلا أي خطورة

جووووول زاها يتقدم لكريستال بالاس

2022-08-15T19:32:37.735Z

31' جووووووووول مرتدة سريعة وتمريرة من إيزي إلى زاها المنفرد ليضعها على يسار أليسون

2022-08-15T19:30:04.556Z

30' ماذا أهدرت يا صلاح؟ أرنولد لعبها عرضية على رأس الفرعون المصري الذي سددها سهلة في يد الحارس

2022-08-15T19:27:28.910Z

27' هجمات متواصلة من جانب ليفربول لكن دفاع كريستال صامد

2022-08-15T19:23:18.984Z

23' أوووووه فرصة خطيرة لمحمد صلاح الذي سددها قوية لكن بجوار الحارس

2022-08-15T19:16:24.000Z

16' أووووه انفراد لإيزي وكان قريبًا من التسجيل لكن أليسون يتصدى والحكم يحتسب تسلل

2022-08-15T19:11:11.000Z

10' أووووه نونيز يسدد قوية ولكن بجوار الحارس

2022-08-15T19:10:07.000Z

9' أوووووه أخطر فرص المباراة حتى الآن عن طريق أليوت

الكرة وصلت له على حدود المنطقة ليراوغ الدفاع ويسدد قوية لكن ترتد من المدافعين

2022-08-15T19:05:41.000Z

5' محمد صلاح يظهر ويمرر كرة عرضية لكن تخرج بعيدًا ويفشل داروين في الاستفادة منها

انطلاق المباراة

2022-08-15T19:00:49.000Z

تشكيل كريستال بالاس ضد ليفربول

2022-08-15T18:08:50.000Z

وسوف يعتمد باتريك فييرا على العناصر الآتية:

الخطة 5-4-1

جوايتا
كلاين - وارد - أندرسن - جويهي - ميتشيل
إيزي - دوكوريه - شلوب - زاها
أيو.

تشكيل ليفربول ضد كريستال بالاس

2022-08-15T18:02:01.000Z

قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:

الخطة 4-3-3

أليسون

ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- فيليبس - أندرو روبرتسون
فابينيو- ميلنر - إليوت

محمد صلاح- داروين نونيز - لويس دياز

2022-08-15T17:45:58.000Z

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة بين ليفربول وكريستال بالاس على ملعب أنفيلد