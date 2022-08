ليفربول ضد كريستال بالاس: مباشر لحظة بلحظة

قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:

الخطة 4-3-3

أليسون

ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- فيليبس - أندرو روبرتسون

فابينيو- ميلنر - إليوت

محمد صلاح- داروين نونيز - لويس دياز

Our line-up to face @CPFC tonight at Anfield 👊



Firmino (precaution) and Matip (muscle strain) miss out. #LIVCRY