ليفربول ضد كريستال بالاس: مباشر لحظة بلحظة

نونيز طرد 🟥
56' تحول كبير في المباراة .. داروين يحصل على بطاقة حمراء مباشرة بعد ضرب لاعب كريستال بالاس
48' أوووه هجمة خطيرة وصلت إلى داروين الذي حاول مرواغة الدفاع لكن قطعت ومطالبة بملسة يد لا يحتسبها الحكم
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم كريستال بالاس على ليفربول بهدف نظيف
45'2 أووووووه داروين كان قريبًا من التسجيل بعد تمريرة من أرنولد استلمها في المنطقة بمفرده وسددها لكن ضربت في القائم وعادت
43' أوووووه عرضية من صلاح وإليوت برأسه لكن الحارس يتصدى والمدافع يحولها لركلة ركنية
40' أوووه خطأ من الدفاع وانفراد لزاها لكن أليسون يتصدى ويحولها ركنية
36' محاولات من ليفربول للتعادل لكن بلا أي خطورة
جووووول زاها يتقدم لكريستال بالاس
31' جووووووووول مرتدة سريعة وتمريرة من إيزي إلى زاها المنفرد ليضعها على يسار أليسون
30' ماذا أهدرت يا صلاح؟ أرنولد لعبها عرضية على رأس الفرعون المصري الذي سددها سهلة في يد الحارس
27' هجمات متواصلة من جانب ليفربول لكن دفاع كريستال صامد
23' أوووووه فرصة خطيرة لمحمد صلاح الذي سددها قوية لكن بجوار الحارس
16' أووووه انفراد لإيزي وكان قريبًا من التسجيل لكن أليسون يتصدى والحكم يحتسب تسلل
10' أووووه نونيز يسدد قوية ولكن بجوار الحارس
9' أوووووه أخطر فرص المباراة حتى الآن عن طريق أليوت
الكرة وصلت له على حدود المنطقة ليراوغ الدفاع ويسدد قوية لكن ترتد من المدافعين
5' محمد صلاح يظهر ويمرر كرة عرضية لكن تخرج بعيدًا ويفشل داروين في الاستفادة منها
انطلاق المباراة
تشكيل كريستال بالاس ضد ليفربول
وسوف يعتمد باتريك فييرا على العناصر الآتية:
الخطة 5-4-1
جوايتا
كلاين - وارد - أندرسن - جويهي - ميتشيل
إيزي - دوكوريه - شلوب - زاها
أيو.
Our starting XI to take on Liverpool tonight ❤️💙#CPFC | #LIVCRY— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 15, 2022
تشكيل ليفربول ضد كريستال بالاس
قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
أليسون
ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- فيليبس - أندرو روبرتسون
فابينيو- ميلنر - إليوت
محمد صلاح- داروين نونيز - لويس دياز
Our line-up to face @CPFC tonight at Anfield 👊— Liverpool FC (@LFC) August 15, 2022
Firmino (precaution) and Matip (muscle strain) miss out. #LIVCRY
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة بين ليفربول وكريستال بالاس على ملعب أنفيلد