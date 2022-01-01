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ليفربول ضد فولهام: مباشر لحظة بلحظة

فولهام 2x2 ليفربول

محدث
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Liverpool Fulham
Pressbox/Getty

نهاية المباراة بتعادل ليفربول مع فولهام بهدفين لكل فريق

2022-08-06T13:24:19.479Z

2022-08-06T13:22:49.042Z

90+3' كرة غدارة من هندرسون وتسديدة مباغته لكن تضرب في العارضة

2022-08-06T13:19:16.546Z

90' الحكم يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

2022-08-06T13:13:52.523Z

85' ليفربول يحاول خطف هدف الفوز وفولهام يعتمد على المرتدات

جوووووووول محمد صلاح يتعادل لصالح ليفربول

2022-08-06T13:09:05.242Z

81' جووووول عرضية حاول الدفاع إخراجها لكن وصلت إلى نونيز الذي فشل في استلام الكرة لتصل إلى صلاح الذي يضعها في الشباك

جوووووووول ميتروفيتش يعيد فولهام للمقدمة

2022-08-06T13:00:33.081Z

72' جووووووول ميتروفيتش يسجل هدف التقدم من علامة الجزاء

2022-08-06T12:58:51.523Z

70' أووووووووه ميتروفيتش يسقط بعد عرقلة فان دايك والحكم يحتسب ركلة جزاء في أول مرتدة لفولهام بعد التعادل

2022-08-06T12:57:09.056Z

69' الطوفان الأحمر قااااااادم .. عرضية من ميلنر على رأس نونيز مهدها لدياز الذي يسدد في المرمى ولكن الدفاع يحولها ركنية

2022-08-06T12:55:20.649Z

67' نونيز كاد أن يقلب الطاولة بعد أن لعب الكرة في المرمى لكن الدفاع أنقذها من على الخط

جووووووول نونيز يعادل النتيجة

2022-08-06T12:52:07.991Z

64' جووووول ليفربول يتعادل بعد عرضية من صلاح ونونيز يلعبها بالكعب وهذه المرة تسكن الشباك

2022-08-06T12:50:34.462Z

62' مرة أخرى يا نونيز !! عرضية نموذجية من صلاح وداروين يسدد بالكعب في الحارس

2022-08-06T12:48:16.931Z

60' ماذا أضاعت يا نونيز 😱 خطأ دفاعي من فولهام وتصل إلى صلاح ثم إلى نونيز لكن الأخير يلعبها بسهولة في قدم المدافع

2022-08-06T12:45:22.393Z

57' أووووووه فولهام كاد أن يفعلها ويسجل الثاني وتسديدة قوية من كيبانو لكن تصطدم بالقائم

2022-08-06T12:44:47.930Z

55' السيطرة من ليفربول لكن مرتدات فولهام تشكل خطورة

إصابة تياجو ألكانتارا

2022-08-06T12:39:57.549Z

50' تغيير اضطراري بإصابة تياجو ألكانتارا، كما يشارك نونيز بدلًا من فيرمينو

انطلاق الشوط الثاني

2022-08-06T12:36:00.000Z

2022-08-06T12:15:59.499Z

45+1' محاولة جديدة من ليفربول وعرضية على رأس دياز لكن يضعها سهلة في يد الحارس

2022-08-06T12:09:20.192Z

39' الطوفان الليفربولي يتواصل وتياجو يمرر إلى دياز الذي يسدد قوية في المرمى لكن تصطدم بالقائم

2022-08-06T12:07:02.078Z

37' أووووه ليفربول يبحث عن التعادل السريع وكرة تصل إلى روبرتسون الذي فضل التمرير العرضي من لمسة واحدة لكن أقوى من اللازم يفشل دياز في الوصول إليها

جووووووووول ميتروفيتش يتقدم لليفربول

2022-08-06T12:02:44.681Z

33' جووووووول فولهام يتقدم بعد عرضية نموذجية على رأس ميتروفيتش الذي يهز بها شباك أليسون

Mitrovic Fulham Liverpool 06082022
GettyImage

2022-08-06T11:59:44.673Z

29' أوووووه بيريرا يباغت أليسون ويلعب الركنية في المرمى مباشرة لكن تهز الشباك من الخارج

2022-08-06T11:58:21.530Z

27' ليفربول يتولى زمام الأمور الآن

2022-08-06T11:54:09.594Z

23' أووووه فرص فولهام الخطيرة مستمرة وتسديدة قوية من بيريرا اصدمت بالدفاع وتحولت ركنية

2022-08-06T11:51:18.339Z

20' السيطرة والخطورة لأصحاب الأرض وليفربول يبحث عن التسجيل من المرتدات

2022-08-06T11:44:53.126Z

15' أوووووووووه أول خطورة من جانب ليفربول وانفراد لروبرتسون يتصدى له الحارس وتعود لدياز الذي يضعها في الشباك لكن الهدف ملغي بداعي التسلل

2022-08-06T11:41:00.933Z

10' الخطورة من أصحاب الأرض وغياب تام لهجوم ليفربول

2022-08-06T11:31:40.124Z

1' أووووه أول فرصة لفولهام عن طريق ميتروفيتش وتمر بجوار المرمى

انطلاق المباراة

2022-08-06T11:30:00.000Z

تشكيل فولهام ضد ليفربول

2022-08-06T10:27:50.000Z

وسوف يعتمد ماركو سيلفا على العناصر الآتية:

الخطة 4-2-3-1

روداك
تيتي، توسين، ريام، روبنسون
بالينيا، ريد
أندرياس، كيبانو، دي كوردوفا ريد.
متروفيتش

تشكيل ليفربول ضد فولهام

2022-08-06T10:25:27.000Z

قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:

الخطة 4-3-3

أليسون

ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- جويل ماتيب- أندرو روبرتسون
فابينيو- جوردان هندرسون- تياجو ألكانتارا

محمد صلاح- روبرتو فيرمينو- لويس دياز

2022-08-06T10:24:29.000Z

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة بين ليفربول وفولهام على ملعب كرافن كوتيج