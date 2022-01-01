ليفربول ضد بورنموث: مباشر لحظة بلحظة

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة بين ليفربول وبورنموث على ملعب أنفيلد.

ليفربول يعاني مع انطلاق الموسم الحالي بعد فشله في تحقيق الانتصار في أول 3 مباريات بعد التعادل مع فولهام وكريستال بالاس والخسارة من مانشستر يونايتد.

أما بورنموث فقد حقق الفوز على أستون فيلا قبل السقوط أمام مانشستر سيتي ثم آرسنال.