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ليفربول ضد بورنموث: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 0x2 بورنموث

محدث
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Mohamed Salah Liverpool Crystal Palace 2022-23
Getty Images

2022-08-27T14:08:19.112Z

8' هدف ثالث يسجله دياز لكن غير محتسب بعد رفع راية التسلل على فيرمينو

جووووووول إليوت يضاعف النتيجة لليفربول

2022-08-27T14:06:12.370Z

7' الريدز يبدع على أرضه ويسجل الهدف الثاني بعد تسديدة قوية من إليوت على حدود منطقة الجزاء

2022-08-27T14:04:36.272Z

5' تقنية الفيديو تؤكد الهدف وعدم وجود تسلل على دياز

جووووووووول دياز يمنح ليفربول التقدم

2022-08-27T14:03:00.783Z

3' جووووووول عرضية من محمد صلاح تهبط على رأس دياز الذي سجل الهدف الأول

انطلاق المباراة

2022-08-27T14:00:19.000Z

تشكيل بورنموث ضد ليفربول

2022-08-27T13:08:50.000Z

وسوف يعتمد سكوت باركر على العناصر الآتية:

الخطة 3-4-2-1

ترافيرس
ميفام-سينسي - ليرما
كوك - كريستي- سميث- زيمورا
تافيرنير- أنتوني
موري

2022-08-27T13:06:58.000Z

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة بين ليفربول وبورنموث على ملعب أنفيلد.

ليفربول يعاني مع انطلاق الموسم الحالي بعد فشله في تحقيق الانتصار في أول 3 مباريات بعد التعادل مع فولهام وكريستال بالاس والخسارة من مانشستر يونايتد.

أما بورنموث فقد حقق الفوز على أستون فيلا قبل السقوط أمام مانشستر سيتي ثم آرسنال.

تشكيل ليفربول ضد بورنموث

2022-08-27T13:06:01.000Z

قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:

الخطة 4-3-3

أليسون

ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- جو جوميز - أندرو روبرتسون
فابينيو- هندرسون - إليوت

محمد صلاح- روبرت فيرمينو - لويس دياز