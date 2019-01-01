بث مباشر | حفل إطلاق كول أوف ديوتي: مودرن وورفير 2 في دبي

أهلًا بكم أصدقائي! أهلًا بكم في بثنا المباشر من أجل تغطية حفل إطلاق النسخة الأخيرة من لعبة كول أوف ديوتي: مودرن وورفير. ترقبوا مفاجآت كبيرة ونجومًا كبار ويومًا حافلًا بالأحداث من قلب دبي. #ModernWarfare