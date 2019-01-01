بث مباشر | حفل إطلاق كول أوف ديوتي: مودرن وورفير 2 في دبي

فرح كريم ـ شخصية مستوحاة من الشرق الأوسط
2019-10-24T12:50:00Z
ستعرف نسخة كول أوف ديوتي: مودرن وورفير 2 إطلاق شخصية "فرح كريم" الجديدة، وهي شخصية من الشرق الأوسط تحاول جاهدة على تحرير بلادها من المحتلين، بعد أن عاشت طفولة صعبة.
تعرف على قصة فرح هنا
تعرف على قصة فرح هنا
Goal off Duty 2019!
2019-10-24T12:25:31Z
فريق جول في دبي سيتوقف اليوم عن تغطية مباريات كرة القدم من أجل تغطية إطلاق النسخة الجديدة من اللعبة الأشهر في العالم: كول أوف ديوتي!
هذه النسخة التي ستعرف مفاجآت كثيرة متعلقة بالشرق الأوسط جعلتنا نكون OFF DUTY ليوم واحد!
ما الذي ينتظرنا يا تُرى؟
2019-10-24T12:13:37Z
بقي يومان على إطلاق ModernWarfare# وهناك شيء ما يلوح في أفق صحراء دبي... تابعنا لتشهد الحدث غدًا. pic.twitter.com/K1ADrTFY19— Call of Duty Middle East (@CallofDutyARA) October 23, 2019
بعد طول انتظار... إطلاق كول أوف ديوتي: مودرن وورفير سيكون اليوم
2019-10-24T11:41:18Z
أهلًا بكم أصدقائي! أهلًا بكم في بثنا المباشر من أجل تغطية حفل إطلاق النسخة الأخيرة من لعبة كول أوف ديوتي: مودرن وورفير. ترقبوا مفاجآت كبيرة ونجومًا كبار ويومًا حافلًا بالأحداث من قلب دبي. #ModernWarfare