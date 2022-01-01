باريس ضد يوفنتوس: مباشر لحظة بلحظة دوري أبطال أوروبا

شاهد البث المباشر لمباراة باريس ضد يوفنتوس
تشكيل يوفنتوس ضد باريس
وسوف يعتمد أليجري على العناصر الآتية:
الخطة 4-3-3
بيرين.
دانيلو ، بونوتشي ، بريمر، كوادرادو.
باريديس، رابيو، ميرتي.
ميليك، فلاهوفيتش، كوستيتش.
⭐🏆 #𝐏𝐒𝐆𝐉𝐮𝐯𝐞 La formazione iniziale 📝#JuveUCL pic.twitter.com/8T7fHXOi7z— JuventusFC (@juventusfc) September 6, 2022
تشكيل باريس ضد يوفنتوس
قرر جاليتييه الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 3-4-3
دوناروما
راموس، ماركينيوس، كيمبيمبي
نونو مينديش - فيراتي، فيتينها، أشرف حكيمي
ميسي، كيليان مبابي، نيمار.
التشكيلة الأساسية للمباراة الأولى في #دوري_أبطال_أوروبا! 📃🔴🔵#PSGJUV I #UCL pic.twitter.com/oSBFOoAGe4— باريس سان جيرمان (@PSG_arab) September 6, 2022
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ومواجهة بين باريس سان جيرمان ويوفنتوس على ملعب حديقة الأمراء,
باريس سان جيرمان يهدف إلى تحقيق البطولة التي لم يفز بها ولا مرة في تاريخه ويحاول الخروج من دور المجموعات متصدرًا لتجنب مواجهة فريق معقد في دور الـ16.
بينما يوفنتوس يحاول إعادة أمجاد الماضي والعودة للمنافسة بقوة في أوروبا خاصة بعد تراجع الأداء والخروج المبكر المتواصل في السنوات الأخيرة.