علم جول أنّ برشلونة لم يستسلم في مسألة التعاقد مع جوليان أراوخو، الظهير الأيمن لفريق لوس أنجلوس جالاكسي.
وكان النادي الكتالوني قد تقدم بعرض وصل إلى 3 مليون يورو، لكن تم رفضه، ليستعد لتقديم عرض جديد وقيمته 6 مليون يورو.
علم جول أنّ برشلونة لم يستسلم في مسألة التعاقد مع جوليان أراوخو، الظهير الأيمن لفريق لوس أنجلوس جالاكسي.
وكان النادي الكتالوني قد تقدم بعرض وصل إلى 3 مليون يورو، لكن تم رفضه، ليستعد لتقديم عرض جديد وقيمته 6 مليون يورو.
👋 🇵🇹 pic.twitter.com/q5UdxeWgCc— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) January 31, 2023
بحسب فابريتسيو رومانو فالصفقة تمام بالفعل.
Jorginho to Arsenal, here we go! Deal agreed on £12m fee, Chelsea accept conditions and documents are being prepared 🚨⚪️🔴 #AFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023
Personal terms agreed, contract until 2024 with option further year.
First contact revealed yesterday night — medical booked.
Arteta, key factor. pic.twitter.com/JHm1rMTzxw
أكد فابريتسيو رومانو أن آرسنال قد حسم ضم الجناح ماركينيوس من صفوف نوريتش سيتي بالفعل، ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة.
أكد موقع "ريليفو" أن صفقة انضمام البرازيلي مالكوم إلى صفوف باريس سان جيرمان قد انهارت في الساعات الأخيرة بعد فشل النادي الفرنسي في الاتفاق مع زينيت.
أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ليدز يونايتد قد قدم عرضًا من أجل ضم اللاعب نيكولو زانيولو من صفوف روما، لكن الأزمة أنه عرض إعارة مع إلزامية الشراء بينما يريد روما بيع اللاعب نهائيًا.
أكدت شبكة "سكاي"، أن الإسباني إيسكو قد أصبح قريبًا من الانضمام إلى صفوف فريق هيرتا برلين بعقد حتى 2024 بخيار تمديد لمدة عام.
أكد موقع "90min" أن نادي آرسنال قد قدم عرضًا من أجل ضم اللاعب يوري تيليمانس من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي.
ذكر الصحفي فابريتسيو رومانو أن نادي بنفيكا لا يزال يماطل في الموافقة على بيع لاعبه إنزو فيرنانديز لصالح تشيلسي الإنجليزي بالرغم من تقديم الأخير لعرض قيمته 120 مليون يورو.