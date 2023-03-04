ذكرت "90min" أن بايرن ميونخ لم يفقد الأمل في ضم هاري كين من صفوف توتنهام الصيف المقبل لدعم خطه الأمامي.

وفي سياق متصل، أكدت "talk sport" أن سبيرز يحاول إقناع قائده بالبقاء عبر ضم جيمس وورد بروز، زميله في المنتخب وقائد ساوثامبتون.