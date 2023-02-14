أكد موقع "ريليفو"، أن نادي تشيلسي يضغط لجعل انتقال اللاعب جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد إلى صفوفه نهائيًا، وسيحاول بالفعل أن يحقق ذلك في الصيف المقبل.