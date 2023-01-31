👋 🇵🇹 pic.twitter.com/q5UdxeWgCc— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) January 31, 2023
مباشرأخبار الانتقالات | يوم مزدحم لكبار أوروبا وصلاح مطلوب في السعودية!
Getty Images
- -
رسميًا .. بايرن ميونخ يعلن ضم جواو كانسيلو
- -
جورجينيو إلى آرسنال
بحسب فابريتسيو رومانو فالصفقة تمام بالفعل.
- -
آرسنال يحسم صفقة جديدة
أكد فابريتسيو رومانو أن آرسنال قد حسم ضم الجناح ماركينيوس من صفوف نوريتش سيتي بالفعل، ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة.
- -
دوري الأحلام الجديدة .. السعودية تخطط لجمع صلاح ودي بروينه برونالدو وميسي
- -
صيف ساخن في انتظارنا! .. الاتحاد يعلنها: لن نقبل بتعاقدات أقل من ميسي وصلاح ودي ماريا
- -
بهدف تكرار إنجازات كأس العالم .. زياش يقترب من الانضمام لحكيمي في باريس
- -
حلم انضمام مالكوم لباريس سان جيرمان ينهار
أكد موقع "ريليفو" أن صفقة انضمام البرازيلي مالكوم إلى صفوف باريس سان جيرمان قد انهارت في الساعات الأخيرة بعد فشل النادي الفرنسي في الاتفاق مع زينيت.
- -
ليدز يقدم عرضًا لضم زانيولو
أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ليدز يونايتد قد قدم عرضًا من أجل ضم اللاعب نيكولو زانيولو من صفوف روما، لكن الأزمة أنه عرض إعارة مع إلزامية الشراء بينما يريد روما بيع اللاعب نهائيًا.
- -
إيسكو ينضم إلى هيرتا برلين
أكدت شبكة "سكاي"، أن الإسباني إيسكو قد أصبح قريبًا من الانضمام إلى صفوف فريق هيرتا برلين بعقد حتى 2024 بخيار تمديد لمدة عام.
- -
آرسنال يقدم عرضًا لنجم وسط ليستر سيتي
أكد موقع "90min" أن نادي آرسنال قد قدم عرضًا من أجل ضم اللاعب يوري تيليمانس من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي.
- -
بنفيكا يماطل تشيلسي ويؤخر صفقة فيرنانديز!
ذكر الصحفي فابريتسيو رومانو أن نادي بنفيكا لا يزال يماطل في الموافقة على بيع لاعبه إنزو فيرنانديز لصالح تشيلسي الإنجليزي بالرغم من تقديم الأخير لعرض قيمته 120 مليون يورو.