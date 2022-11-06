بحسب "فابريزيو رومانو"، دخل تشيلسي هو الآخر صراع التعاقد مع موهبة بالميراس إندريك.
اللاعب الشاب ارتبط كثيراً بالانتقال إلى ريال مدريد مؤخراً، مع أنباء عن اهتمام من باريس سان جيرمان أيضاً.
بحسب "فابريزيو رومانو"، دخل تشيلسي هو الآخر صراع التعاقد مع موهبة بالميراس إندريك.
اللاعب الشاب ارتبط كثيراً بالانتقال إلى ريال مدريد مؤخراً، مع أنباء عن اهتمام من باريس سان جيرمان أيضاً.
قالت "موندو" إن خوسيه ماريا خيمينيز، مدافع أتلتيكو مدريد، مطلوب في الدوري الإيطالي حال ترك ناديه الإسباني الصيف المقبل.
وأشار التقرير إلى اهتمام الثنائي يوفنتوس وروما بالتحديد بمدافع الأوروجواي الذي يقدر ثمنه في حدود 35 مليون يورو.
شدد "إكريم كونور" على استمرار مانشستر يونايتد في متابعة حارس بورتو المتألق ديوجو كوستا.
ونقل الصحفي التركي أخباراً قبل أسابيع تؤكد مراقبة يونايتد للحارس، الأنباء التي أكدتها عدة مصادر مؤخراً.
كشف "إف سي إنتر نيوز" عن دخول الثنائي إنتر وميلان على الخط من أجل ضم نجم فنربخشه ميجيل كريسبو.
اللاعب البرتغالي الفرنسي بحسب التقرير حاول أتلتيكو مدريد ضمه وتقدم بالفعل بعرض بقيمة 11 مليون يورو ولكن رفضه النادي التركي.
نقلت "آس" تصريحات عن نجم بوروسيا دورتموند الشاب يوسوفا موكوكو أكد فيها تمسكه بالبقاء مع النادي الألماني.
ويتبقى عام واحد في عقد الألماني الشاب، والذي بحسب "ديلي ميل" يحظى بمتابعة باريس سان جيرمان وليفربول وعديد الأندية في أوروبا.
قالت "تيليجراف" إن مانشستر يونايتد سيعيد إحياء اهتمامه بالتعاقد مع نجم يوفنتوس دوشان فلاهوفيتش.
اللاعب كان مطلوباً من قبل مدرب يونايتد السابق رالف رانجنيك بحسب تقارير، والآن تقول الصحيفة الإنجليزية إن يونايتد مستعد لعرض ما يزيد عن 80 مليون يورو لضم الصربي.