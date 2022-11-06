نقلت "آس" تصريحات عن نجم بوروسيا دورتموند الشاب يوسوفا موكوكو أكد فيها تمسكه بالبقاء مع النادي الألماني.

ويتبقى عام واحد في عقد الألماني الشاب، والذي بحسب "ديلي ميل" يحظى بمتابعة باريس سان جيرمان وليفربول وعديد الأندية في أوروبا.