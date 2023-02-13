ذكر "فوتبول إنسايدر" أن الثنائي ليدز وساوثامبتون يضع مارسيلو جاياردو، مدرب ريفر السابق، كمرشح لقيادة الفريق في بقية الموسم.

وفي سياق متصل، قالت "أتلتيك" إن جيسي مارش المُقال من تدريب ليدز مؤخراً يدخل في اعتبارات إدارة ساوثامبتون كذلك.

وشوهد ألفريد شرودر المُقال من تدريب أياكس قبل أيام قليلة في مدرجات ملعب ليدز يونايتد أثناء لقاء مانشستر يونايتد الأحد، مما أشعل التقارير حول توليه المنصب الشاغر.