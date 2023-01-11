اتفق نادي أستون فيلا الإنجليزي مع نظيره الإسباني ريال بيتيس، على ضم أليكس مورينو لاعب الفريق مقابل 13 مليون يورو.
مباشرأخبار الانتقالات | محاولة مدريدية لإنقاذ وأوباميانج وإيمري يطلب نجم فرنسا
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فيلا يتفق على ضم مورينو
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راموس نصراوي
كشف خوسيه فيليكس؛ رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، ما يدور في كواليس الميركاتو الشتوي السعودي من مفاوضات مع لاعبين عالميين، بعد تعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
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جيندوزي يعود إلى الدوري الإنجليزي
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن اقتراب ماتيو جيندوزي لاعب وسط مارسيليا ومنتخب فرنسا من العودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي.
وأشارت بعض التقارير الأخرى إلى أن النادي المهتم بضم اللاعب الفرنسي هو أستون فيلا، بطلب من أوناي إيمري مدربه السابق في آرسنال.
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محاولات لضم نجم فيورنتينا
قام نادي ليستر سيتي الإنجليزي بالتقدم بعرض من أجل التعاقد مع نيكو جونزاليس لاعب الفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
وأوضح فابريزيو رومانو أن فيورنتينا لم يقرر حتى الآن ما هي الخطة بالنسبة للاستغناء عن اللاعب الأرجنتيني، ولكن الثعالب يضعونه على رأس قائمتهم لتدعيم الفريق.
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صفقة جديدة لنوتنجهام
صفقة جديدة على أعتاب نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، بالتعاقد مع دانيلو لاعب وسط بالميراس بعد منافسة مع موناكو.
وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إن المحادثات مستمرة بين نوتنجهام وبالميراس حول صفقة تصل قيمتها إلى 20 مليون يورو.
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هنري ينفي الاتصال ببلجيكا
نفى النجم الفرنسي تييري هنري التكهنات التي أثيرت مؤخرًا حول اتصاله بالاتحاد البلجيكي للحصول على منصب مدرب المنتخب بعد رحيل روبيرتو مارتينيز.
وقال هنري لشبكة "سكاي سبورتس":"أود أن أوضح تمامًا أنه على عكس التقارير المكتوبة، أنني لم أتصل أبدًا بالاتحاد البلجيكي لعرض خدماتي كمدرب جديد للفريق الأول".
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محاولة لإنقاذ أوباميانج
قام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بالاستفسار عن إمكانية التعاقد مع بيير أوباميانج مهاجم نادي تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
المهاجم الجابوني خرج تمامًا من حسابات المدرب جراهام بوتر، ومن المتوقع تعقد الأمور بشكل أكبر بعد وصول جواو فيليكس إلى ستامفورد بريدج.
موقع "إيفينينج ستاندارد" أكد نادي أتلتيكو مدريد يخطط لضم أوباميانج رغم إصرار اللاعب على البقاء والقتال على مركزه.