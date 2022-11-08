أكد الصحفي فابريتسيو رومانو أن نادي مارسيليا يريد شراء المغربي بشكل نهائي من صفوف شالكه، وهو ما سيحدث بشكل تلقائي بعد وصوله للمباراة رقم 15 مع الفريق.
مباشرأخبار الانتقالات | مانشستر يونايتد يجعل بيلينجهام أولويته وقرار باريسي جديد
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مارسيليا يريد شراء حارث بشكل نهائي
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مانشستر يونايتد يجعل بيلينجهام أولويته
بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي" فنادي مانشستر يونايتد قد جعل من جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند أولويته في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.
يأتي هذا في الوقت الذي يهتم فيه مانشستر سيتي وليفربول وريال مدريد وتشيلسي باللاعب أيضًا.
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أخبار الانتقالات | مانشستر يونايتد يجعل بيلينجهام أولويته وقرار باريسي جديد