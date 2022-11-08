مباشرأخبار الانتقالات | مانشستر يونايتد يجعل بيلينجهام أولويته وقرار باريسي جديد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 8 نوفمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

JUDE BELLINGHAM BORUSSIA DORTMUND BUNDESLIGA 29102022Getty Images
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    مارسيليا يريد شراء حارث بشكل نهائي

    أكد الصحفي فابريتسيو رومانو أن نادي مارسيليا يريد شراء المغربي بشكل نهائي من صفوف شالكه، وهو ما سيحدث بشكل تلقائي بعد وصوله للمباراة رقم 15 مع الفريق.

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    مانشستر يونايتد يجعل بيلينجهام أولويته

    بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي" فنادي مانشستر يونايتد قد جعل من جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند أولويته في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

    يأتي هذا في الوقت الذي يهتم فيه مانشستر سيتي وليفربول وريال مدريد وتشيلسي باللاعب أيضًا.

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    ألونسو: والداي ضحكا عندما تواصل معي ريال مدريد!

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    أخبار الانتقالات | مانشستر يونايتد يجعل بيلينجهام أولويته وقرار باريسي جديد

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