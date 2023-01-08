أعلن تشيلسي رسمياً مساء السبت عن ضم ديترو فوفانا من صفوف مولده بعقد حتى 2029، وكذلك أندري سانتوس من صفوف فاسكو البرازيلي بقرابة 12 مليون يورو بحسب "فابريزيو رومانو".
مباشرأخبار الانتقالات | مانشستر قد يضم عدو ميسي لتعويض رحيل رونالدو
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صفقتان في تشيلسي
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مونشنجلادباخ يرفض رحيل سومر
أوضح المدير الرياضي لبوروسيا مونشنجلادباخ رولاند فيركس مع "RTONLINE" أن ناديه أخبر بايرن ميونخ بعدم وجود نية لبيع يان سومر.
الحارس السويسري الذي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم ارتبط بالانتقال للبافاري لتعويض المصاب مانويل نوير.
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مارسيليا يضم مالينوفسكي
أكدت عدة وسائل إعلام فرنسية الأنباء بخصوص توصل مارسيليا لاتفاق مع أتالانتا للتعاقد مع روسلان مالينوفسكي.
متوسط الميدان الأوكراني الذي كان مطلوباً أيضاً في توتنهام سينضم نهائياً مقابل قرابة 12 مليون يورو بحسب "فابريزيو رومانو".
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بن ناصر يجدد مع ميلان
أكدت "سكاي" الأنباء بخصوص توصل ميلان لاتفاق مع نجمه إسماعيل بن ناصر من أجل تمديد عقده.
وسيوقع الدولي الجزائري على عقد جديد يستمر على أساسه في صفوف بطل إيطاليا حتى 2027.
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تشيلسي يتحرك لضم تورام
ذكر "فابريزيو رومانو" أن تشيلسي بدأ تحركاته لضم ماركوس تورام من صفوف بوروسيا مونشنجلادباخ هذا الشتاء.
الدولي الفرنسي قرر عدم مد عقده الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم، وقالت تقارير إن النادي الألماني يطلب مبلغاً في حدود 10 مليون يورو لبيعه.
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مانشستر يفاوض فيخورست
ذكرت "سكاي" أن مانشستر يونايتد قد دخل في مفاوضات مع بيرنلي لمعرفة مدى إمكانية التعاقد مع مهاجمه المُعار إلى بشكتاش فوت فيخورست.
الدولي الهولندي الذي دخل في اشتباك مع ليونيل ميسي عقب لقاء بلاده مع الأرجنتين في المونديال الأخير ظهر وكأنه يودع جماهير ناديه التركي عقب لقاء الأحد بالدوري.