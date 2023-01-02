مباشرأخبار الانتقالات | كلوب يريد أمرابط .. وكانتي يصدم برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 2 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Sofyan Amrabat Morocco.Getty Images.
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    كانتي يصدم برشلونة ويقترب من تجديد عقده مع تشيلسي

    الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، أكد أن الفرنسي نجولو كانتي قد يوقع عقدًا جديدًا مع تشيلسي الإنجليزي، رغم اهتمام برشلونة الإسباني والنصر السعودي بخدماته.

    وقال رومانو في تصريحات لموقع "CaughtOffside" الإنجليزي: "أولوية كانتي كانت دائمًا الاستمرار مع تشيلسي وفي الدوري الإنجليزي".

    وأضاف: "كانتي حاليًا في محادثات مع تشيلسي حول بنود مختلفة، ولهذا أصبحت كافة الأمور متاحة الآن".

    واختتم: "قبل عدة أشهر، كان الأمر معقدًا حقًا، لكن الوضع اختلف تمامًا، برشلونة والنصر لم يتوصلوا أبدًا إلى اتفاق مع كانتي، الأمر كان مجرد اهتمام لكن دون الدخول في مفاوضات".

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    ماركينيوس يقترب من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

    أكد البرازيلي ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان الفرنسي أن محادثات تجديد عقده مع النادي متقدمة للغاية.

    وقال ماركينيوس في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية عن المفاوضات: "نعم، المحادثات تتقدم بشكل جيد للغاية".

    لكن الإشكالية الحقيقية في المفاوضات هي مدة العقد، حيث يرغب النادي في أن تكون مدته حتى 2026، مع رغبة اللاعب في أن يكون العقد حتى 2027.

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    قيمة صادمة .. أتلتيكو مدريد يحدد سعر التخلي عن جواو فيليكس

    صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية كشفت عن السعر الذي يرغب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في الحصول عليه مقابل التخلي عن خدمات البرتغالي جواو فيليكس لما تبقى من الموسم الحالي.

    البرتغالي الدولي يفكر في الرحيل عن أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع اهتمام أندية مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال بالحصول على توقيعه.

    وأكد التقرير أن أتلتيكو مدريد يطلب الحصول على 21 مليون يورو مقابل إعارة جواو فيليكس، تنقسم إلى 15 مليون يورو كدفعة مقدمة وستة ملايين قيمة راتبه حتى نهاية الموسم.

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    توتنهام يرغب في ضم مهاجم برشلونة

    صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن توتنهام الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع فيران توريس مهاجم برشلونة.

    التقرير أشار إلى أن توتنهام مستعد لتقديم 35 مليون يورو لإقناع برشلونة بالتخلي عن جناح مانشستر سيتي السابق، الذي يمتد عقده في "كامب نو" حتى صيف 2027.

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    محادثات قمة تحسم مستقبل بيلينجهام مع بوروسيا دورتموند

    صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن الإنجليزي جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند الألماني سيعقد محادثات قمة مع ناديه لتحديد مستقبله.

    الصحيفة أشارت إلى أن المحادثات تأتي في ظل رغبة بوروسيا دورتموند للتعرف على نوايا بيلينجهام، سواء بالاستمرار في "سيجنال إيدونا بارك" أو الرحيل في الصيف المقبل.

    وإذا ما قرر بيلينجهام الرحيل، فإن بوروسيا دورتموند سيطلب الحصول على 100 مليون يورو إلى جانب 40 مليون يورو في صورة إضافات من الأندية المهتمة بخدماته، والتي يأتي على رأسها ريال مدريد وليفربول.

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    آرسنال ينضم إلى سباق التعاقد مع نجم برايتون

    موقع "Fichajes" الإسبانية أكد أن آرسنال الإنجليزي أصبح أحدث المنضمين إلى سباق التعاقد مع الكولومبي موسيس كايسيدو نجم وسط نادي برايتون.

    آرسنال سيواجه منافسة شرسة من عدة أندية إنجليزية، وعلى رأسها توتنهام وتشيلسي، فيما من المتوقع أن يطلب برايتون 60 مليون يورو للتخلي عن لاعبه.

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    رغبة كلوب تقرب أمرابط من ليفربول

    صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية كشفت عن رغبة الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط نجم وسط فيورنتينا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

    أمرابط تألق بشكل لافت للأنظار خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022، ليجذب اهتمام عدد من الأندية، وعلى رأسها برشلونة وتوتنهام.