رفض كريستوف جالتييه، مدرب باريس سان جيرمان، الرد على التساؤلات حول مستقبله بعد خسارة الفريق ضد رين بالدوري الأحد.

وقال الفرنسي إن تركيزه الآن ليس على مستقبله ولكن على المباريات الأخيرة من الموسم الجاري.