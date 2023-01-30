عقب التعادل السلبي مع ريال سوسييداد، أوضح مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي موقف ناديه من انتقالات يناير.

وأكد الإيطالي للإعلام أن ناديه لن يتحرك لضم أو بيع لاعبين في الأيام والساعات المقبلة رغم المطالبات من الجماهير بالعكس.