أوضح كليمون لونجليه، مدافع برشلونة المُعار إلى توتنهام، بأن ناديه الحالي لا يملك بنداً يمنحه حق ضمه نهائياً.

وقال الفرنسي مع "تايمز" إن الوقت مبكر لمناقشة مستقبله، ولكن في حال استمر في تقديم عروض طيبة قد يتغير الوضع.

ولعب لونجليه 7 مباريات مع سبيرز ما بين الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا حتى الآن.