قرر الجناح البلجيكي إيدين هازارد البقاء مع ريال مدريد حتى نهاية عقده الذي ينتهي في يونيو 2024.
وقال موقع "The Athletic" إن اللاعب الذي لم يشارك مع الفريق منذ يناير أعرب عن تمسكه بالاستمرار في سانتياجو برنابيو رغم معاناته من التهميش الكامل.
قرر الجناح البلجيكي إيدين هازارد البقاء مع ريال مدريد حتى نهاية عقده الذي ينتهي في يونيو 2024.
وقال موقع "The Athletic" إن اللاعب الذي لم يشارك مع الفريق منذ يناير أعرب عن تمسكه بالاستمرار في سانتياجو برنابيو رغم معاناته من التهميش الكامل.
فريدي أدو اللاعب الأمريكي الذي كان يعتقد البعض أنه يمتلك نفس موهبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعيش أسوأ مرحلة ممكنة في مسيرته.
ويأتي ذلك بعدما خرج اللاعب بشكل علني لتمني الحصول على فرصة لاحتراف كرة القدم من جديد، حيث يقضي الفترة الحالية من دون أي فريق منذ فبراير 2021.
كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن موقفه من التوقيع على عقد جديد مع النادي الكتالوني بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في 2024.
وقال في تصريحات صحفية:"عرض النادي للتجديد معي جعلني في غاية السعادة، إنها علامة للثقة، ولكن قبل التجديد يجب علينا الفوز بالبطولات".
يشعر ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد بحالة شديدة من الغضب بسبب عدم مشاركته بالشكل المطلوب تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.
صحيفة "سبورت" أكدت أن هناك محاولات من ميلان وآرسنال ونيوكاسل من أجل التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
دخل نادي نيوكاسل الإنجليزي في سباق التوقيع مع ميسون ماونت لاعب وسط تشيلسي الذي أصبح على وشك الرحيل عن البلوز.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن الماكبايز انضموا بذلك إلى ليفربول الذي يحاول هو الآخر إقناع اللاعب بالانضمام لفريق المدرب يورجن كلوب في الصيف.
كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" عن رغبة نادي بايرن ميونخ الألماني في إعادة جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي إلى ناديه بعد انتهاء فترة الإعارة.
ويأتي ذلك بسبب الفترة الصعبة التي يعيشها الظهير البرتغالي في ألمانيا، وعدم مشاركته بالشكل المطلوب تحت قيادة المدرب يوليان ناجلسمان.
أغلق الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو الباب تمامًا أمام إمكانية تعاقد نادي آرسنال الإنجليزي مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي.
وقال رومانو:"الأمر ليس مؤكدًا بشكل نهائي حتى الآن، ولكن سعر أوسيمين سيكون ضخمًا كما أن آرسنال لديه العديد من المهاجمين ويفضل التركيز على أولويات أخرى مثل التعاقد مع لاعب وسط".