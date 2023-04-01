أوضحت "سبورت" أن برشلونة يرفض فكرة ترك فرانك كيسييه يغادر إلى إنتر في الصيف، ولكن عرض مجموعة من لاعبيه بالمقابل.
وقال التقرير أن الأسماء المعروضة هي إريك جارسيا، جوردي ألبا، نيكو جونزاليس، فيران توريس، وصامويل أومتيتي.
أوضحت "سبورت" أن برشلونة يرفض فكرة ترك فرانك كيسييه يغادر إلى إنتر في الصيف، ولكن عرض مجموعة من لاعبيه بالمقابل.
وقال التقرير أن الأسماء المعروضة هي إريك جارسيا، جوردي ألبا، نيكو جونزاليس، فيران توريس، وصامويل أومتيتي.
أعلن بنفيكا عن تمديد عقد مدربه روجر شميدت حتى 2026 في ظل الموسم المميز الذي يعيشه الفريق البرتغالي حتى الآن.
𝗥𝗼𝗴𝗲𝗿 𝗦𝗰𝗵𝗺𝗶𝗱𝘁 - 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣#EuAmoOBenfica pic.twitter.com/Fr21cRqKgL— SL Benfica (@SLBenfica) March 31, 2023
أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب حاجة فريقه لإجراء بعض التغييرات في قوامه من أجل العودة للمنافسة على الألقاب من جديد.
وقال الألماني في المؤتمر الصحفي الجمعة الأكيد أن الفريق سيدخل سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، دون توضيح الأسماء المهتم بها.
ناقش مدرب تشيلسي جراهام بوتر مستقبل الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش مع الفريق وأوضح أن اللاعب مهم وأصبح قائداً للفريق في الفترة الماضية، وذلك رغم اقتراب انتهاء عقده في صيف 2024 دون تمديده.
وعرج المدير الفني في المؤتمر الصحفي الجمعة على مصير روميلو لوكاكو المُعار إلى إنتر، وأكد أن البلجيكي يتم متابعته عن كثب ويظل لاعباً للبلوز، وسيتم تقييمه في الصيف.
أفادت "سبورت 1" بوجود قرار من مهاجم آينتراخت فرانكفورت راندال كولو مواني برفض عرض كلاً من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.
وأوضح التقرير أن المهاجم الشاب يفضل الاستمرار في ألمانيا ويعجبه خيار الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ الذي أبدى اهتماماً بالفرنسي.
كشف مدرب أستون فيلا أوناي إيمري بالمؤتمر الصحفي الجمعة لناديه عن أن فريقه كان يملك إمكانية ضم جواو فيليكس في يناير الماضي.
وقال المدرب الإسباني إن اللاعب البرتغالي رفض العرض لتفضيله اللعب مع فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا ببقية الموسم، ولذا اختار تشيلسي.