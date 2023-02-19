مباشرأخبار الانتقالات | توتنهام يخطط لخطف روديجر وصراع بين برشلونة وريال على لاعبهما السابق

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 19 فبراير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Antonio Rudiger 2022-23Getty
components:generic.liveblog.newPosts
انتقالاتالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الألماني - بوندسليجاTransfers
  • -

    حارس ليدز لخلافة دي خيا

    قالت "صن" إن مانشستر يونايتد يواصل مفاوضاته مع حارسه ديفيد دي خيا من أجل مد عقده ولكن يبحث عن بديل طويل الأمد.

    وذكر التقرير أن آخر الحراس الذين تم ترشيحهم لخلافة الإسباني هو حارس ليدز إيلان ميسليير بعد تألقه رغم معاناة ناديه هذا الموسم.

  • -

    صراع بين ريال وبرشلونة على كوبو

    أفادت "سبورت" بأن برشلونة يتابع موقف تاكيفوسا كوبو، لاعبه السابق، والذي ينشط حالياً في ريال سوسييداد.

    وأوضحت مصادر في الإعلام الإسباني أن ريال مدريد هو الآخر يراقب لاعبه الياباني السابق ومدى تطوره في الفريق الباسكي.

  • -

    سيتي عازم على تجديد عقد ألفاريز

    أوضحت "ميرور" أن مانشستر سيتي سيطلب من وكلاء مهاجمه خوليان ألفاريز الاجتماع من أجل تمديد عقد الأرجنتيني.

    المهاجم الشاب انضم الصيف الماضي فقط لصفوف سيتي، ولكن يخشى النادي بحسب التقرير خسارته بعد تألقه في كأس العالم.

  • -

    وست هام يستهدف رباعي مانشستر

    كشف "caught offside" عن رغبة وست هام بضم رباعي من مانشستر يونايتد الصيف المقبل لدعم صفوفه.

    ويستهدف الهامرز ضم أنتوني مارسيال، وسكوت ماكتوميناي، بالإضافة للهولندي دوني فان دي بيك وقائد يونايتد هاري ماجواير كما ذكرت تقارير مؤخراً.

  • -

    نجم ريال مدريد مطلوب في توتنهام

    بحسب Fichajes، فإنّ توتنهام يرغب في التعاقد مع أنطونيو روديجر من ريال مدريد في الصيف.

    وأوضحت الصحيفة أنّ الفريق اللندني يعاني من أزمات دفاعية ويفضل التعاقد مع مدافع مخضرم مثل الألماني.