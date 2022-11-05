ذكرت "لاجازيتا" أن ميلان يعرض على نجمه رافائيل لياو رفع راتبه إلى 6.5 مليون يورو بالعقد الجديد المعروض على البرتغالي.

ولكن بحسب التقرير في الصحيفة الوردية، المهاجم الشاب يريد مبلغاً أكبر لتعويضه عن القضية الدائرة حالياً بسبب النزاع بين ليل ولشبونة بخصوص عملية انتقاله من الثاني للأول.