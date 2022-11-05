A new chapter.— Wolves (@Wolves) November 5, 2022
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مباشرأخبار الانتقالات | برشلونة يراقب زاها وليفربول يصدم ريال مدريد
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وولفرهامبتون يعين لوبيتيجي
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توتنهام يعود لمالينوفسكي
ذكرت "ديلي ستار" أن توتنهام سيعيد إحياء اهتمامه بضم روسلان مالينوفسكي من صفوف أتالانتا.
الدولي الأوكراني لا يحظى بفرص عديدة هذا الموسم، وكان على وشك الرحيل الصيف الماضي إلى إنجلترا بحسب التقارير.
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تشيلسي يبحث عن بديل لجيمس
بحسب "ديلي ستار"، دخل تشيلسي في مرحلة بحث لتعويض المصاب ريس جيمس يمين دفاعات الفريق.
وقال التقرير إن البلوز وضع نيلسون سيميدو من وولفرهامبتون كأحد أبرز الأسماء المرشحة حتى للانضمام في يناير.
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برشلونة يراقب زاها
فجرت "Evening Standard" مفاجأة كبرى بعد أن قالت إن برشلونة يراقب نجم كريستال بالاس ويلفريد زاها.
لاعب مانشستر يونايتد السابق عقده ينتهي بحلول يونيو المقبل، وهو ما يجعله هدفاً لبرشلونة بحسب التقرير الإنجليزي.
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يونايتد يدخل سباق فيرنانديز
كشف "إكريم كونور" أن مانشستر يونايتد هو آخر الأندية المهتمة بموهبة بنفيكا الشابة إنزو فيرنانديز.
وقال الصحفي التركي إن يونايتد يراقب اللاعب الأرجنتيني، والذي سبق وربطته الصحافة ببرشلونة ومانشستر سيتي.
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ريال مدريد قلق من دخول ليفربول سباق بيلينجهام
أوضحت "ماركا" أن ريال مدريد بدأ يشعر بعدم التفاؤل بخصوص إمكانية ضم جود بيلينجهام.
وفسرت الصحيفة المدريدية الأمر بسبب دخول ليفربول بقوة سباق ضم الشاب الإنجليزي والحديث عن عرض مغري على الصعيد المادي.
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باريس يُغري ماركينيوس
قالت "ليكيب" إن باريس سان جيرمان يحاول إغراء قائده البرازيلي ماركينيوس للتوقيع على عقد جديد.
ويأمل النادي الباريسي بحسب التقرير أن يستمر المدافع حتى اعتزاله في الفريق، ويعرض عقداً حتى 2027 بحسب الصحيفة الفرنسية.
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مشاكل بين ميلان ولياو
ذكرت "لاجازيتا" أن ميلان يعرض على نجمه رافائيل لياو رفع راتبه إلى 6.5 مليون يورو بالعقد الجديد المعروض على البرتغالي.
ولكن بحسب التقرير في الصحيفة الوردية، المهاجم الشاب يريد مبلغاً أكبر لتعويضه عن القضية الدائرة حالياً بسبب النزاع بين ليل ولشبونة بخصوص عملية انتقاله من الثاني للأول.