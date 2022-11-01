أكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة قد حدد أهدافه في سوق الانتقالات الشتوية بالفعل من أجل دعم الفريق فيما تبقى من الموسم.
وبحسب ما ذكر الصحفي "ميجيل سانز"، فالنادي الكتالوني يريد لاعب وسط ملعب وظهير أيمن، وقد خصص مبالغ مالية من أجل ذلك.
أكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة قد حدد أهدافه في سوق الانتقالات الشتوية بالفعل من أجل دعم الفريق فيما تبقى من الموسم.
وبحسب ما ذكر الصحفي "ميجيل سانز"، فالنادي الكتالوني يريد لاعب وسط ملعب وظهير أيمن، وقد خصص مبالغ مالية من أجل ذلك.
أغلق البرتغالي جواو كانسيلو باب الرحيل عن صفوف فريق مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة، حيث قال في تصريحات صحفية: "كنت في حاجة لبعض الوقت من أجل التأقلم، وأتمنى البقاء هنا لسنوات عديدة".
أكدت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد يسعى لتأمين مستقبل لاعبه ماركوس راشفورد مع الفريق قبل حلول شهر يناير الذي يستطيع فيه التفاوض مع أي فريق آخر حيث ينتهي عقده في صيف 2023.
نادي مانشستر يونايتد قرر انتهاج استراتيجية مختلفة بعض الشيء في سوق الانتقالات من أجل دعم حراسة مرماه بحسب ما ذكرت "إيفنينج نيوز"، والتي أكدت أن النادي سيعين محلل أداء مختص في الكشف عن مواهب حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة لتحديد أهداف أفضل في سوق الانتقالات.
كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي ليفربول في الحصول على خدمات اللاعب كونراد لايمر نجم وسط ملعب لايبزيج.
جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي" في نسختها الألمانية، حيث ذكرت أن النادي يريد ضم اللاعب لصفوفه في الشتاء القادم.
ذكرت تقارير صحفية أن نادي نيوكاسل مهتم بالحصول على خدمات الجناح لياندرو تروسار من صفوف برايتون خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وأوضحت صحيفة "نورثن إيكو" أن اللاعب أصبح أولوية بالنسبة للمدير الفني لنيوكاسل في ظل قرب عقده من الانتهاء في صيف 2024.