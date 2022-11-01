أكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة قد حدد أهدافه في سوق الانتقالات الشتوية بالفعل من أجل دعم الفريق فيما تبقى من الموسم.

وبحسب ما ذكر الصحفي "ميجيل سانز"، فالنادي الكتالوني يريد لاعب وسط ملعب وظهير أيمن، وقد خصص مبالغ مالية من أجل ذلك.