صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أكدت أن نادي آرسنال واثق من إتمام التعاقد مع ديكلان رايس قائد ونجم وسط نادي وست هام يونايتد.
آرسنال سيحاول جاهدًا إتمام التعاقد مع رايس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل، حيث يرفض اللاعب حتى الآن تجديد عقده مع وست هام.
صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أكدت أن نادي آرسنال واثق من إتمام التعاقد مع ديكلان رايس قائد ونجم وسط نادي وست هام يونايتد.
آرسنال سيحاول جاهدًا إتمام التعاقد مع رايس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل، حيث يرفض اللاعب حتى الآن تجديد عقده مع وست هام.
صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت موافقة تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة على صفقة تبادلية مع إنتر الإيطالي، تشهد حصول "النيراتزوري" على خدمات الهولندي ممفيس ديباي مقابل انتقال الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش إلى "البلوجرانا".
ديباي يعد أبرز المرشحين للخروج من برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، وقد ينتقل إلى إيطاليا مقابل بروزوفيتش.
الصحيفة الإسبانية أكدت إعجاب تشافي بقدرات بروزوفيتش، وأنه يرى فيه لاعبًا مثاليًا لخططه مع برشلونة، ومنح الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.
موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي يؤكد على وجود نية لدى نادي تشيلسي في السماح برحيل رحيم ستيرلينج جناح الفريق، بعد إتمام التعاقد مع الأوكراني ميخايلو مودريك.
التقرير أشار إلى أن تشيلسي مستعد للاستماع إلى العروض التي ستُقدم إلى ستيرلينج، الذي انضم إلى "ستامفورد بريدج" قادمًا من مانشستر سيتي في الصيف الماضي مقابل 52 مليون يورو.
صحيفة "إل ماتينو" الإيطالية أكدت وجود صراع إنجليزي ثلاثي على خدمات النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي.
التقرير كشف عن رغبة آرسنال، ومانشستر يونايتد، ونيوكاسل يونايتد، في التعاقد مع النيجيري الدولي.
وسيكون على النادي الراغب في التعاقد مع أوسيمين أن يدفع 150 مليون يورو لإقناع نابولي بالتخلي عن خدماته.
ورغم رغبة نابولي في الاحتفاظ بمهاجمه، إلا أن النادي يرى أنه سيواجه صعوبة في تجديد عقد أوسيمين لما بعد 2025، وبالتالي سيفضل بيعه لأحد الأندية المهتمة بخدماته.
صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أكدت أن نادي يوفنتوس يرغب في الحصول على خدمات الإنجليزي كريس سمولينج مدافع نادي روما.
الصحيفة أكدت أن يوفنتوس يريد ضم سمولينج بصفقة انتقال حر في الصيف المقبل، حيث ينتهي عقده مع روما بنهاية الموسم الحالي.
ويرغب يوفنتوس في التعاقد مع مدافع يملك خبرة في الدوري الإيطالي، ويرى أن سمولينج هو الخيار المثالي بسبب مستواه المميز للغاية منذ انضمامه إلى روما.
صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت أن مستقبل الإيطالي أنطونيو كونتي مع نادي توتنهام الإنجليزي أصبح محل شك.
الصحيفة تحدثت عن وجود حالة من القلق لدى إدارة توتنهام، بسبب تذبذب نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.
وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن إدارة النادي اللندني تفكر جديًا في عدم تفعيل خيار تجديد عقد كونتي لمدة موسم إضافي بعد نهاية الموسم الحالي.
صحيفة "RELEVO" الإسبانية أكدت أن الهولندي أرناوت دانجوما نجم نادي فياريال معروض على ليفربول وتوتنهام، حيث يبحث اللاعب عن الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية.
التقرير كشف عن قيام وكيل اللاعب بالتواصل مع الثنائي الإنجليزي، بالإضافة إلى وست هام، وعرض خدمات دانجوما على تلك الأندية.
إلا أن اللاعب لم يحصل على اهتمام من تلك الأندية، بينما أبدى ناديا إيفرتون وبورنموث رغبتها في استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم.
أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي عن تعاقده مع البرازيلي دانيلو نجم خط وسط نادي بالميراس.
دانيلو وقع عقدًا مع نوتنجهام فورست حتى 2029، وتشير التقارير إلى أن النادي الإنجليزي دفع 18 مليون يورو لإتمام الصفقة.