محدث .. أخبار اليوم الأخير في سوق الانتقالات في السعودية

جميع الصفقات التي حدثت في الدوري السعودي خلال انتقالات يناير
تعرف على صفقات الميركاتو الشتوي
صفقتان للعين في اليوم الأخير
الأهلي يتعاقد مع نيانج
Welcome M’baye Niang 🥁💚 pic.twitter.com/QjDFZD6jTG— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 7, 2021
أبها يتعاقد مع تاتار
اللاعب الدولي البوسني #بنجامين_تاتار أبهاوي 💙♥️ pic.twitter.com/xcIlxo9Jk1— نادي أبها السعودي (@abhaFC) February 7, 2021
عمار النجار ينضم إلى الشباب رسميًا
✔️ "عمار النجار @alnajjar_am" شبابي من الفترة الشتوية #الشباب pic.twitter.com/H6csj0kPc0— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) February 7, 2021
النصر يدرس التعاقد مع نجم أرجنتيني
حصل النصر على الضوء الأخضر لجلب صفقة واحدة فقط في يناير لخلافة المصاب كيم سو.
ويخطط النصر للحصول على خوان سانشيز مينو والذي فسخ عقده مع إلتشي منذ أيام
مباي نيانج يقترب من الأهلي
إدارة الأهلي تتلقى الموافقة النهائية من نادي رين الفرنسي للتعاقد مع الدولي السنغالي مباي نيانج بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم— الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) February 7, 2021
(من: @AbdullahAB00)
العين يتعاقد مع بادو
📢 | السنغالي الدولي #بادو عيناوي— نادي العين السعودي (@alain_ksa) February 7, 2021
مرحبا بك في #دورينا#شتاء_العين pic.twitter.com/q6nSKsDWcZ
الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل في ضم ناطق
مدافع الشرطة يستعين بـ "انستجرام" لطلب الرحيل إلى الأهلي
محاولة من الهلال لضم لاعب إدريس فتوحي
عاااااااااجل— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) February 7, 2021
شخصية هلالية تعرض فكرة انتقال فتوحي لفريق الهلال بنظام الاعارة 😳
كلموا الاهلي قالوا مالنا نية نفكه
من قال نبي نفكه !؟
فعرفت انهم خذوا الخبر مني 😙
.
على كذا لازم احرص على نقل الخبر بكل دقة
السرية في الاهلي ما هي بسيطة و صعب تأخذ خبر بسهولة
لكن بحاول 💚
تعثر مفاوضات التعاقد مع جالاردو
كشفت صحيفة جلوبو سبورت البرازيلية توقف المفاوضات بين بنفيكا والهلال حول التعاقد مع تياجو جالاردو في يناير
وجاء سبب تعثر المفاوضات إلى الاختلاف حول طريقة دفع الصفقة، إذ أكدت الصحيفة عدم وجود أي خلاف حول القيمة المالية
الفتح يتجه إلى الأهلي لجلب صفقة جديدة
الهلال يدرس إعادة عموري وضم دييجو كوستا
تطور كبير في اليوم الأخير من الانتقالات
يدرس نادي الهلال التعاقد مع دييجو كوستا بعد فسخ تعاقده مع أتلتيكو مدريد
كما يرغب في إعادة عموري بعد فسخ تعاقد اللاعب مع الجزيرة الإماراتي.
وبجانب الثنائي، فإن الهلال قد يضم أحمد موسى وبابلو بياتي وذلك لكونهما لا يمتلكان أي ارتباط مع فريق آخر
مارين مستمر في السعودية رغم الرحيل عن الأهلي
كشفت تقارير صحفية أنّ الأهلي قد يتخلص من ماركو مارين بإعارته إلى الرائد
ما اقدر اعلمكم بكل شيئ . لكن ماركو مارين رايح لنادي محلي . اتوقع نجاحه معهم . pic.twitter.com/3UEZKtiRFZ— حسن عبدالقادر (@Hasanwsmr50) February 7, 2021
ضمك يتعاقد مع نجم نادي الشباب
وقعت إدارة نادي #ضمك عقدًا احترافيًا مع اللاعب وليد حزام ليمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم وذلك بحضور الرئيس التتفيذي أ. أحمد الشهري. pic.twitter.com/pnphur8ohw— نادي ضمك السعودي (@DAMAC_CLUB) February 7, 2021
الشباب يقترب من التعاقد مع لاعب أبها
تعثر مفاوضات الهلال مع تيكسيرا
فشل نادي الهلال في التعاقد مع أليكس تيكسيرا من الدوري الصيني ليكتفي فقط بجلب الحمدان
#الهلال تقدم بعرض للبرازيلي #تيكسيرا ولم يتم الرد حتى الان في إشارة واضحة عدم قبول العرض من وكيلة .#الهلال💙— حمود القحطاني🇸🇦 (@hamoud_1010) February 7, 2021
جماهير الهلال تطلب التعاقد مع كريستيانو رونالدو
هل نرى رونالدو في الدوري السعودي؟
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع اقتراب انتهاء فترة التسجيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وسط مطالبات من جانب جماهير الأندية، للتعاقد مع صفقات ثقيلة، ولكن كان الأبرز هو تصدر وسم "كريستيانو رونالدو مطلب هلالي".
وفي ظل تداول هذا الوسم، هناك شكوك أنه تم إطلاقه من جانب بعض الجماهير النصراوية، سخرية من وضع الهلال الحالي، ولكن هناك بعض الجماهير تفاعلت وأبدت رأيها في الصفقة.
ويسعى نادي الهلال، لحسم العديد من الصفقات، قبل غلق باب التسجيل بالمملكة العربية السعودية بساعات، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.
الاتحاد يرفض بيع عبد المجيد السواط إلى الفيصلي
خاص | النصر يحاول الحفاظ على مايكون
مايكون قد يستمر
علم جول أن هناك محاولات من النصر للحفاظ على مايكون وضمان استمراره في الفريق
بند إجباري من الشباب وافق عليه الهلال لضم الحمدان
تعرف على تفاصيل التعاقد مع حمدان
الشباب ينهي عقده مع أرلايوسكايس ويعير مجرشي
أعلن نادي الشباب بشكل رسمي، فسخ تعاقده بالتراضي مع حارسه أرلايوسكايس بالتراضي بين الطرفين، وقدمت له الشكر على الفترة التي قضاها داخل الفريق، ورفعت اسمه من كشوفات الفريق.
وفي سياق متصل، قامت إدارة الليوث بإعارة اللاعب علي مجرشي لصفوف الفيصلي حتى نهاية الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
عرض أخير من الأهلي لضم مدافع الزمالك
محاولة أخيرة من الراقي لضم الونش
علم موقع جول من مصادره المطلعة، أن إدارة الأهلي أرسلت عرضًا أخيرًا لنادي الزمالك، للتعاقد مع محمود حمدي الونش خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة.
وبحسب مصادر جول، فإن عرض الراقي للتعاقد مع المدافع المصري، هو دفع 1.2 مليون دولار، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر. لمزيد من التفاصيل من هنا
الحمدان لاعبًا للهلال من الشتوية
رسميًا .. الهلال يحصل على توقيع الحمدان من الشتوية
أعلن نادي الهلال انضمام اللاعب عبد الله الحمدان، للفريق من فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد شراء المدة المتبقية من عقده من فريقه السابق الشباب.
وكان الهلال قد تعاقد مع الحمدان في وقت سابق، بداية من الموسم المقبل، إلا أن إدارة الزعيم اتفقت مع الشباب على شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب لينضم لهم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بدلًا من نهاية الموسم. مزيد من التفاصيل من هنا.