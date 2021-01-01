محدث .. أخبار اليوم الأخير في سوق الانتقالات في السعودية

هل نرى رونالدو في الدوري السعودي؟

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع اقتراب انتهاء فترة التسجيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وسط مطالبات من جانب جماهير الأندية، للتعاقد مع صفقات ثقيلة، ولكن كان الأبرز هو تصدر وسم "كريستيانو رونالدو مطلب هلالي".

وفي ظل تداول هذا الوسم، هناك شكوك أنه تم إطلاقه من جانب بعض الجماهير النصراوية، سخرية من وضع الهلال الحالي، ولكن هناك بعض الجماهير تفاعلت وأبدت رأيها في الصفقة.

ويسعى نادي الهلال، لحسم العديد من الصفقات، قبل غلق باب التسجيل بالمملكة العربية السعودية بساعات، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

التقرير من هنا