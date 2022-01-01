الهلال والفيصلي: مباشر لحظة بلحظة

الهلال يحتاج إلى الفوز لتحقيق البطولة بغض النظر عن نتيجة مباراة الاتحاد والباطن، ففي حال التساوي في النقاط يحصد الزعيم اللقب بسبب المواجهات المباشرة.

أما الفيصلي فلم يحسم موقفه من الاستمرار في الدوري السعودي وبالتالي سوف يقاتل بكل ما لديه لتحقيق الانتصار وضمان البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.