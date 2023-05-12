26' انطلاقة من نور الذي يمرر إلى يودا، يودا يراوغ بشكل رررائع ويصوووب ولكن كرته تمر بجوار القائم بقليل
مباشرالهلال ضد الوحدة: مباشر لحظة بلحظة
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الوحدة يواصل التهديد
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فررررصة للوحدة
20' الكرة تصل على علاء آل حجي داخل المنطقة وتصوويبة ولكنها سهلة في يد المعيوف
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18' انطلاقة من يودا وتصووويبة ولكنها في الشباك الخارجية لمرمى المعيوف
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أووووووووووه قريبة من فييتو
12' عررضية إلى فييتو ورأسية قووية من فييتو ولكن محمدي يُخرج الكرة بأطراف أصابعه
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أوووووووووووووه العارضة تتعاطف مع الهلال
9' تسديدة قوووووية من أنسيلمو ولكنها ترتطم بالعارضة
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خطيرررة للهلال
5' تصووويبة من كنو ولكن الكرة تلمس الدفاع وتخرج لركنية
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2' تصوويبة من يودا ولكنها ترتطم بدفاع الهلال
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انطلاق المباراة
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تشكيل الوحدة ضد الهلال
اختار خوسيه سييرا الفريق الآتي لخوض المباراة
التشكيل: 4-2-3-1
منير محمدي
إسلام هوساوي - أوسكار دوارتي - علي عبد القادر مكي - حمد الجيزاني
علاء آل حجي - وليد باخشوين - فيصل فجر
أنسيلمو دي مواريس - كريم يودا - عبد العزيز نور
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تشكيل الهلال ضد الوحدة
قرر المدرب رامون دياز الاعتماد على التشكيل التالي في اللقاء
التشكيل: 4-2-3-1
عبدلله المعيوف
ياسر الشهراني - علي آل بليهي - جانج هيون سو - محمد البريك
محمد كانو - عبدلله عطيف
ميتشال ديلجادو - لوسيانو فييتو - أندريه كاريو
موسى ماريجا
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي سيجمع بين الهلال والوحدة، وسيُقام على ملعب الجوهرة.
نجح الزعيم في التأهل للنهائي عقب أن تجاوز العميد الاتحاد بصعوبة بهدف نظيف مقابل لا شئ في الوقت الإضافي كان قد أحرزه أحمد حجازي بالخطأ في مرماه، في المقابل صعد الوحدة للمباراة الختامية بعد أن تخطى النصر بهدف نظيف برغم أن الفريق لعب منقوصًا منذ الدقيقة 53 بعد طرد الحافظ، ولكنه حافظ على النتيجة وعلى حظوظه في التتويج باللقب.
يسعى الهلال من خلال هذه البطولة لتعويض إخفاقه في مزاحمة الاتحاد على المنافسة على بطولة الدوري، وبعد أن خسر نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا يونايتد.