حقق الزعيم فوزًا كبيراً على مضيفه الرائد بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وبهذا الانتصار يصبح الهلال فى صدارة ترتيب الدوري السعودي 2019-20، بفارق الأهداف عن حامل اللقب النصر صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بعد تحقيق الفوز في افتتاح مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام فريق أبها الصاعد حديثًا هذا الموسم إلى دوري المحترفين بنتيجة (4-2)، ويسعي الزعيم الفوز الثالث على التوالي منذ بداية الموسم.