#الهلال 0✖0 #الفيحاء— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) September 14, 2019
الجولة الثالثة#مع_الفيحاء pic.twitter.com/JfTb1PRKG3
#الهلال 0✖0 #الفيحاء— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) September 14, 2019
الجولة الثالثة#مع_الفيحاء pic.twitter.com/uRAnFfYZJh
9’ هدوء فى مجريات اللقاء وسيطرة من لاعبي الهلال على الكرة فى منتصف الميدان
⚽️ بداية المباراة#الهلال × الفيحاء#الهلال_الفيحاء— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 14, 2019
بالتوفيق لـ #الزعيم 👏🏻 💙 pic.twitter.com/bYNuWJ6tyd
التشكيل الرسمي للهلال
يبدأ المدير الفني رازفان لوشيسكو بطريقة (4/1/4/1) وتضم كلً من
عبدالله المعيوف / أمير الكردي / جانغ هيون سوو / عبدالإله الحافظ / حسن مادش / جوستافو كويلار / كارلوس إدواردو / سيباستيان جيوفينكو / بافيتيمبي جوميس / نواف العابد / عمر خربين
📋 👕 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم بمباراة "الفيحاء"، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين#الهلال_الفيحاء pic.twitter.com/kLSAUKai5v— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 14, 2019
البدلاء / محمد الشلهوب / أندري كاريلو / محمد جحفلي / محمد إبراهيم كنو / محمد الواكد / صلاح الشهري / محمد البريك / ناصر الدوسري /
التشكيل الرسمي للفيحاء
يبدأ المدير الفني خورخي سيماو بطريقة (4/4/2) وتضم كلً من
عامر شفيع / عمر المزيعل / هاني الصبياني / سامي الخيبري / أدميلسون دياز باروس / أرسينيو مارتينيز / أنجيلو بيليجرينيلي نيتو / عبدالكريم القحطاني / رافاييل أسيس / روني فيرنانديز / صامويل أوسو
📋| 🐆— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) September 14, 2019
قائمة الفهود في مباراة اليوم امام #الهلال #الفيحاء #مع_الفيحاء pic.twitter.com/nyVMQqAWkT
البدلاء / مسلم فريج / أحمد بامسعود / بندر ناصر المطيري / عبدالرحمن لبركة / نواف الصبحي / عبدالله المطيري / حسن جعفري / مهند عبد الحليم فلاته / عثمان يحيي
أنهى الفيحاء الموسم الماضي (2018-19) في المركز الثاني عشر، فخلال مشواره في البطولة خاض 30 مباراة، استطاع تحقيق الانتصار في تسع مباريات وتعادل في خمس، وتلقى 16هزيمة، وسيدخل الفريق هذه المواجهة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية امام الهلال، فمنذ إنطلاقة الموسم خاض الفريق مبارتين حقق الانتصار فى واحدة وتعادل فى مثلها، ليحتل الفريق المركز الخامس برصيد 4 نقاط بفارق الأهدف عن فريق الشباب صاحب المركز الرابع.
حقق الزعيم فوزًا كبيراً على مضيفه الرائد بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وبهذا الانتصار يصبح الهلال فى صدارة ترتيب الدوري السعودي 2019-20، بفارق الأهداف عن حامل اللقب النصر صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بعد تحقيق الفوز في افتتاح مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام فريق أبها الصاعد حديثًا هذا الموسم إلى دوري المحترفين بنتيجة (4-2)، ويسعي الزعيم الفوز الثالث على التوالي منذ بداية الموسم.