28" الهلال يضغط لمحاولة البحث عن هدف أمام تغطية جيدة من مدافعي الفيحاء
مباشرالفيحاء والهلال: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
- -
- -
22" أوووووووووووووووووه" هجمة خطيرة للفيحاء بعد مرور رائع من بولينهو الذي انفرد بالمعيوف وسددها بجوار القائم الأيمن
- -
15" ربع ساعة مر من الشوط الأول ولايزال التعادل االسلبي قائم بين الفريقين
- -
13" عرضية من الجهة اليمنى يرسلها أندري كاريلو مرت من أمام البليهي بغرابة لتتحول لضربة مرمى
- -
11" محمد البريك يرسل عرضية من الجهة اليسرى لكنها تصل سهلة للحارس فلاديمير
- -
10" سيطرة من لاعبي الهلال على مجريات اللقاء لكن بدون خطورة على المرمى
- -
3" خطأ للهلال من خارج المنطقة نفذها محمد البريك بتسديدة قوية مرت أعلى المرمى بقليل
- -
1" الحكم يطلق صافر بداية المباراة
- -
تشكيل الفيحاء ضد الهلال
يبدأ الفيحاء بقيادة المدرب فوك راسوفيتش بالرسم الأتي
الخطة 5-4-1
فلاديمير ستويكوفيتش
حسن الشويش - سامي الخيبري - محمد البقعاوي - بندر المطيري - عبدالرحمن السفري
باولينهو - محمد أبو سبعان - ريكاردو ريلر - سلطان مندش
أنتوني نواكيمي
- -
تشكيل الهلال ضد الفيحاء
يبدا الهلال بقيادة المدرب رامون دياز بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
عبدالله المعيوف
محمد البريك - علي آل بليهي - خليفة الدوسري - سعود عبدالحميد
محمد كنو - جوستافو كويلار
مايكل - أندريه كارييو - موسى ماريجا
أوديون إيجالو
- -
بث مباشر: شاهد مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23
- -
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الفيحاء - الهلال الثلاثاء 4 أبريل 2023،
22:00 السعودية، 21:00 مصر
شاهد VIP مدينة المجمعة الرياضية
- -
أهلا بكم في البث المباشر لمباراة الفيحاء والهلال والمؤجلة من الجولة 17 من دوري روشن السعودي 2022-23، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
الهلال استفاق من كبوته بعد الخسارة الصادمة أمام الفتح، وحقق فوزًا عريضًا على التعاون برباعية نظيفة ثم أطاح بالفتح من الكأس وانتصر على الاتفاق بثلاثية، ثم تغلب على الخليج بهدفين دون رد، ويمتلك 42 نقطة وعلى بعد 8 نقاط من الصدارة.
أما الفيحاء، فلا يمر بأفضل أوقاته في الموسم الحالي، ويتواجد في المركز العاشر برصيد 24 نقطة، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام الهلال تساعده في مشواره هذا الموسم.
- -