90+5’نهاية المباراة بفوز شباب الأهلي باللقب التاسع على حساب الظفرة
⚽️ نهاية المباراة | Full Time— نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) April 29, 2019
الظفرة 1-2 شباب الأهلي
Shabab alahli 2-1 Al Dhafra
🏆 نهائي كأس رئيس الدوله
Final President’s Cup@Shabab_AlAhliFC pic.twitter.com/aE75zmB6f3
تبديل في صفوف شباب الأهلي
تبديل في صفوف الظفرة
تبديل في صفوف شباب الأهلي
88’خروج أحمد خليل ودخول أيوفي بدلًا منه
🕘 الدقيقة| 83— نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) April 29, 2019
🔁 تبديل لشباب الأ هلي
🕘 Minutes| 83
🔁 Substitution for Shabab alahli pic.twitter.com/sLgv3pOFQE
سعيد الكثيري يقلص الفارق للظفرة
برأسية من داخل المنطقة80’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق خالد باوزي قابلها سعيد الكثيري برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح
أحمد خليل يتألق ويسجل الثاني لشباب الأهلي
من ركلة حرة بشكل رائع
72’الهدف جاء بعد كرة ثابتة نفذها أحمد خليل بشكل رائع على المرمى سكنت شباك الحارس خالد السناني
⏱70| جووووووووووول أحمد خليل يسجل الهدف الثاني GOOOOOOOOOOAL Scored by AHMED KHALIL pic.twitter.com/vSPWtogCt1— نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) April 29, 2019
شاهد
55’كرة ثابتة نفذها باوزير مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها عطوشي وحولها برأسية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى
كاد أن يفعلها #عاطوشي..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 29, 2019
فرصة هدف التعديل تضيع أمام #الظفرة برأسية جميلة بالدقيقة 57#الظفرة_شباب_الأهلي
نهائي #كأس_رئيس_الدولة#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/k4X8QLZMkn
46’انطلاق الشوط الثاني
صور | مباراة #شباب_الأهلي و الظفرة - نهائي كأس رئيس الدوله pic.twitter.com/qzqxn74t6P— نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) April 29, 2019
شاهد هدف شباب الأهلي الأول
عن طريق أحمد خليل
“تسأل عن السبيل؟ ابحث عن خليل”#أحمد_خليل يرتقي ويطلق رأسية في شباك #الظفرة مفتتحاً التسجيل في نهائي أغلى البطولات#الظفرة_شباب_الأهلي— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 29, 2019
نهائي #كأس_رئيس_الدولة#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/mQs7bkzfe4
تبديل في صفوف الظفرة
أحمد خليل يفتتح التسجيل لشباب الأهلي
برأسية قوية من داخل المنطقة29’الهدف جاء بعد كرة ثابتة نفذها ماورو دياز مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها أحمد خليل وحولها برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح
بطاقة صفراء
انطلاق نهائي كأس رئيس الدولة
إحتفالية قبل انطلاق المباراة
الفنان حمد العامري يقدم أغنية خاصة لـ #كأس_رئيس_الدولة#الظفرة_شباب_الأهلي#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/TTUo9I8KQM— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 29, 2019
عمليات إحماء من لاعبي شباب الأهلي دبي
#الكاس_لفزاع pic.twitter.com/mY1PeX5fCo— نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) April 29, 2019
جماهير الفزاع في مدرجات هزاع بن زايد
#الكاس_لفزاع pic.twitter.com/qi0ULPJQ05— نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) April 29, 2019
شاهد غرف ملابس الفريقين قبل انطلاق المباراة
غرف تبديل الملابس الخاصة بطرفي المباراة النهائية 🏆#كأس_رئيس_الدولة #الظفرة_شباب_الأهلي pic.twitter.com/EijO3EReli— UAEFA (@uaefa_ae) April 29, 2019
وصول لاعبي الظفرة إلى ملعب هزاع بن زايد
لحظة وصول لاعبي نادي الظفرة إستاد هزاع بن زايد .#كأس_رئيس_الدولة #الكأس_ظفراوي pic.twitter.com/aZHg6v1wBm— نادي الظفرة الرياضي (@aldhafraclub_ae) April 29, 2019
إليكم تشكيل شباب الأهلي دبي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب ردولفو أروابارينا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
ماجد ناصر / هيكل / محمد سبيل / محمد مرزوق / وليد عباس / ماورو دياز / ماجد حسن / إيمليانو / لوفانور / إسماعيل الحمادي / أحمد خليل
تشكيلة #شباب_الأهلي | مباراة #شباب_الأهلي و الظفرة - نهائي كأس رئيس الدوله pic.twitter.com/8ht0D2FhIo— نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) April 29, 2019
إليكم تشكيل الظفرة لمباراة اليوم
يبدأ المدرب فوك رازوفيتش بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
خالد السناني / خالد بطي / عبدالله الرفاعي / أمين عطوشي / عبدالرحمن يوسف / سلطان السويدي / ميليسي / خالد الدرمكي / سهيل المنصوري / رومولو سانتوس / خالد باوزير
تشكيل الفريق لمباراة اليوم .#كأس_رئيس_الدولة المباراة النهائية— نادي الظفرة الرياضي (@aldhafraclub_ae) April 29, 2019
#عام_التسامح pic.twitter.com/1q3CalAvxq
كانت آخر مباريات شباب الأهلي دبي أمام الإمارات، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بخماسية مقابل هدف، ويقدم الفريق موسم جيد حتى الآن، وياتي الفريق في وصافة جدول الترتيب برصيد 44 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 22 مباراة، حقق الانتصار في 14 مباراة، وتعادل في إثنين، وخسر ست مواجهات.
يدخل الظفرة هذا اللقاء وهو قادم من تعادل أمام فريق النصر بهدف لكل منها، في إطار منافسات الجولة 22 من دوري الخليج العربي، وبهذا التعادل رفع الفريق رصيده للنقطة 28 وظل في المركز السابع خلف بني ياس صاحب المركز السادس حاليًا جدول الترتيب، فحتى الآن لعب الفريق 22 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في أربع وتلقى عشر هزائم.