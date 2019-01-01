يدخل الظفرة هذا اللقاء وهو قادم من تعادل أمام فريق النصر بهدف لكل منها، في إطار منافسات الجولة 22 من دوري الخليج العربي، وبهذا التعادل رفع الفريق رصيده للنقطة 28 وظل في المركز السابع خلف بني ياس صاحب المركز السادس حاليًا جدول الترتيب، فحتى الآن لعب الفريق 22 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في أربع وتلقى عشر هزائم.