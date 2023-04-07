أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الشباب والهلال في إطار مباريات الجولة 22 من دوري روشن السعودي والمقامة على استاد الأمير فيصل بن فهد.

يسعى الهلال لتحقيق الفوز ومواصلة الضغط على كلا من النصر والاتحاد، حيث يبتعد الزعيم عن الصدارة بفا رق 8 نقاط ولكنه لعب مباراة أقل من كلا الفريقين، ويرغب في الانتصار وتقليص الفارق إلى خمس نقاط.

أما الشباب فهو يضًا موجود في الصورة في المنافسة على اللقب، حيث يحتل المركز الرابع خلف الهلال بنقطة، وفي حال نجح في تجاوز خصمه في لقاء اليوم، سيفصله عن المركز الأول ست نقاط فقط.