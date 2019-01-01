2019-01-08T16:15:45Z
17’استحواذ تام من لاعبي الأخضر على مجريات اللقاء بحثًا عن ادراك الهدف الأول في المباراة
2019-01-08T16:14:40Z
16’كرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق ياسر الشهراني لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكوري إلى خارج المنطقة
2019-01-08T16:14:26Z
15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2019-01-08T16:13:32Z
13’عرضية عن طريق محمد البريك لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية
2019-01-08T16:12:38Z
12’عبد الله عطيف أرسل كرة بينية في اتجاه فهد المولد المنطلق داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكوري
2019-01-08T16:11:36Z
11’كواج ريونج سدد كرة من خارج المنطقة اصضطدمت بالدفاعات وأبعدت
2019-01-08T16:11:19Z
10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-08T16:10:35Z
8’ياسر الشهراني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكوري
2019-01-08T16:09:39Z
7’استحواذ من لاعبي الأخضر على مجريات اللقاء وتمريرات في منتصف الميدان لمحاولة الوصول لمرمى الحارس ري ميونج جوك
2019-01-08T16:09:10Z
6’خطأ لصالح كوانج ريونج بعد تدخل من عبد الله عطيف في منتصف الميدان
2019-01-08T16:08:52Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-08T16:08:11Z
4’محمد البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكوري
2019-01-08T16:03:42Z
3’البداية مع عناصر المنتخب السعودي والكرة بحوزة لاعبي الأخضر في منتصف الميدان
2019-01-08T16:03:19Z
2’منتخب السعودية على اليسار بالزي الأبيض والمنتخب الكوري بالزي الأحمر على اليمين
انطلاق المباراة الآن
2019-01-08T16:00:28Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
إليكم تشكيل كوريا الشمالية لمباراة اليوم
2019-01-08T15:35:06Z
يبدأ المدرب كيم يونج جون بطريقة 4/4/2 التي تضم كلًا منري ميونج جوك / كيم تشول بوم / يانج تشول كوك / كيم سونج جي / أن سونج إيل / ري إل جين / جونج إل جوان / ري آن تشول / يانج جيك ري / كوانج ريونج باك / هان كوانغ سونغ
إليكم تشكيل السعودية لمباراة اليوم
2019-01-08T15:31:15Z
يبدأ المدرب خوان أنطونيو بيتزي بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا منمحمد العويس / محمد البريك / محمد آل فتيل / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / عبدالله عطيف / حسين المقهوي / عبدالعزيز البيشي / سالم الدوسري / هتان باهبري / فهد المولد
2019-01-08T14:34:26Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين السعودية وكوريا الشمالية في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.