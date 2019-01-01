خاض المنتخب الكيني وديتين منذ أيام استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، الأولى أمام منتخب مدغشقر وحققوا الفوز بهدف دون رد، والثانية أمام الكونغو وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وتأهل الفريق إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد أن تأهل كوصيف للمجموعة السادسة برصيد سبع نقاط رفقة منتخب غانا، بعد أن حقق الفوز في مبارتين وتعادل في واحدة وخسر مثلها.
يدخل محاربو الصحراء هذا اللقاء وهم قادمون من فوز على حساب منتخب مالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في آخر تحضيرات الفريق للحدث الأهم في القارة السمراء، وكان قد تأهل زملاء رياض محرز رسميًا إلى نهائيات أمم إفريقيا، بعد تصدرهم للمجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، يذكر أن المنتخب الجزائري وقع في المجموعة الثالثة رفقة كلًا من السنغال، كينيا، تنزانيا.