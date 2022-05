الانتقالات | ريال مدريد يختار بديل كورتوا، ولوكاكو قد يعود لإنتر

كشفت التقارير الصحفية اقتراب روميلو لوكاكو من العودة إلى إنتر في ظل أزمته الأخيرة مع تشيلسي.

Confirmed! Romelu #Lukaku’s lawyer (Sebastien Ledure) will be in Milano tomorrow to meet #Inter and to discuss the possible return of Big Rom, which pushing to re-join Inter. The deal is complicated and the way is still #Chelsea’s green light to sale the striker on loan. #CFC https://t.co/98Url87Dnr