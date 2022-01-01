الانتقالات | ريال مدريد يختار بديل كورتوا، ولوكاكو قد يعود لإنتر

أعلن روبرت ليفاندوفسكي في المؤتمر الصحفي مع منتخب بولندا قراره بالرحيل عن صفوف بايرن ميونخ.

وطلب البولندي من الإدارة منحه فرصه للمغادرة، كما رفض الحديث عن العروض المقدمة له بعد الرحيل.

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