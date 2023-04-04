مباشرالاتحاد وضمك: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2022-23
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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - ضمك الثلاثاء 4 أبريل 2023،
22:00 السعودية، 21:00 مصر
شاهد VIP الجوهرة المشعة
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20' بطاقة صفراء من نصيب بامسعود لاعب الاتحاد
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18' بطاقة صفراء لمدافع الاتحاد شراحيلي بعد تدخل قوي على لاعب ضمك
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خطيررررة لضمك
16' تسديدة قوووية من دا سيلفا ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول للاتحاد
14' برونو هنريكي يتقدم للاتحاد في النتيجة بعد تسديدة أرضية ررررائعة على يمين حارس ضمك
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11' تعطل اللعب لعلاج رومارينهو
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8' تسديدة من كمارا ولكن الكرة بعيدة تمامًا عن مرمى ضمك
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خطيرررررة للاتحاد
5' تسديدة قوووية من مدلله العليان ولكن الكرة تمر بجوار القائم
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انطلاق المباراة
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تشكيل ضمك ضد الاتحاد
قرر المدرب كوزمين دخول اللقاء بالفريق التالي
الخطة: 4-4-2
عبدلله عبد الباسط
عبدلله العمار - حسن الشمراني - إبراهيم النخلي - عبد القادر بدران
بدر منشي - آدم ماهر - أنتوليتش - جوزيه أنطونيو
برونو دا سيلفا - عمار النجار
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تشكيل الاتحاد ضد ضمك
قرر نونو سانتو بدء اللقاء، بالتشكيل التالي
الخطة: 4-3-3
مارسيلو جروهي
أحمد با مسعود - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - مدلله العليان
برونو هنريكي - طارق حامد - إيجور كورونادو
هارون كمارا - عبد الرزاق حمدلله - رومارينهو
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يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة مباراة الاتحاد وضمك، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 22 لموسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.
الاتحاد، صاحب الأرض، يدخل المباراة وهدفه تحقيق الفوز من أجل مواصلة البقاء على قمة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، التي يحتلها برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف.
أما ضمك، الضيف، فيدخل اللقاء وعينه على مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها في آخر جولتين بالفوز على الطائي والباطن، والتقدم أكثر في جدول الترتيب، خاصة أنه يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة.