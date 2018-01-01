يبدأ النادي الأهلي مشواره فى البطولة الإفريقية ويسعي المارد الاحمر لتحقيق الفوز وتسجيل أكبر عدد من الأهداف في هذا اللقاء، وذلك قبل لقاء الإياب الذي سيقام يوم 21 من الشهر الجاري في إثيوبيا