محدث - أخبار الأهلي المصري في سوق الانتقالات الشتوية 2020

الأهلي يخطف نجم الزمالك السابق

أعلن الأهلي بشكل رسمي، تعاقده مع محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الزمالك السابق، لمدة أربعة مواسم ونصف، في صفقة انتقال حر بعدما فسخ تعاقده مع نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي.

مسؤولو القلعة البيضاء يلاحقون اللاعب بالشكاوى خلال الفترة الحالية، متهمين إياه بالهرب في الوقت الذي يؤكد به سلامة موقفه القانوني وعدم صحة إجراءات تمديد عقده مع الأبيض.