أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف النادي الأهلي نظيره فريق الداخلية، على ملعب “بتروسبورت”، في إطار منافسات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.