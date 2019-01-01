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الأهلي × الداخلية | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي والداخلية، في إطار منافسات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز

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التشكيل الرسمي لفريق الداخلية

2019-02-20T17:41:14Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد صبحي / محمود شديد قناوي / رشاد فاروق / إبراهيم أبو اليزيد / أحمد رفاعي / طيفين موهيري / أحمد سعيد أوكا / إسلام جابر / حجاج عويس / إيشا / أحمد بحبح 

البدلاء / محمد جمال تريكة / محمود القط / حسام باولو / كريم خميس / محمود حمدي / أحمد عبدالموجود

التشكيل الرسمي للنادي الاهلي

2019-02-20T17:27:53Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد الشناوي / محمد هاني / سعد سمير / أيمن أشرف / على معلول / هشام محمد / عمرو السولية / جيرالدو / ناصر ماهر / حسين الشحات / جونيور أجاي 

البدلاء / أحمد الشيخ / كريم نيدفيد / شريف إكرامي / مروان محسن / ياسر إبراهيم / حمد فتحي / أحمد حمودي 

2019-02-19T22:34:51Z

يدخل النادي الأهلي المباراة من أجل مواصلة إنتصارته فى الدوري حيث يحتل المركز الثالث برصيد 42 نقطة، بينما يدخل فريق الداخلية فى المركز المركز الـ 14 برصيد 22 نقطة

2019-02-19T22:34:39Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف النادي الأهلي نظيره فريق الداخلية، على ملعب “بتروسبورت”، في إطار منافسات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
 