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إشبيلية ضد برشلونة : مباشر لحظة بلحظة

تابع التغطية المباشرة لمباراة إشبيلية ضد برشلونة في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2022-2023 على ملعب رامون سانشيز بثخوان

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Isco Alarcón Robert Lewandowski Sevilla Barcelona LaLiga
Getty

2022-09-03T19:16:13.689Z

16' إشبيلية الطرف الأخطر وفرصة أولى أهدرها أكونيا ثم النصيري وإيسكو انفراد لكن الحكم يحتسب تسلل

2022-09-03T19:13:13.558Z

13' خطيرة يا إشبيلية، لاميلا يضع الهدف الأول لأصحاب الأرض لكن غير محتسب بداعي التسلل

2022-09-03T19:09:46.009Z

9' بطاقة صفراء لديمبيلي بعد عرقةل إيسكو وحرمانه من قيادة مرتدة إشبيلية

2022-09-03T19:05:33.316Z

5' أوووه أخطر فرصة في المباراة وتمريرة ساحرة من إيسكو وصلت لراكي الذي سددها في المرمى لكن تير شتيجن يلمسها وأراوخو ينقذها من على الخط

بداية المباراة

2022-09-03T19:01:00.000Z

تشكيل إشبيلية ضد برشلونة

2022-09-03T18:08:50.000Z

وسوف يعتمد جوليان لوبيتيجي على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3

بونو
مونتيل -جوديل - نيانزو - أكونيا
فيرناندو - جوردان- راكيتيتش
إيسكو - النصيري - لاميلا

تشكيل برشلونة ضد إشبيلية

2022-09-03T18:06:01.000Z

قرر تشافي هيرنانديز الاعتماد على الشكل الآتي:

الخطة 4-3-3

تير شتيجن

بالدي - إيريك جارسيا - رونالد أراوخو - كوندي

بيدري - بوسكيتس - جافي

رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - عثمان ديمبيلي

2022-08-03T18:03:00.000Z

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الرابعة من الدوري الإسباني ومواجهة بين إشبيلية وبرشلونة على ملعب رامون سانشيز بثخوان.

برشلونة حقق الفوز في أخر مباراتين على ريال سوسييداد وبلد الوليد بعد تعادله السلبي في أول لقاء بالدوري أمام رايو فاييكانو.

أما إشبيلية فلم يعرف طعم الانتصار في أول 3 مباريات له في الدوري بعد الخسارة من أوساسونا ثم التعادل مع بلد الوليد والهزيمة في الجولة الماضية من ألميريا.