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إسبانيول وريال مدريد : مباشر لحظة بلحظة

تابع التغطية المباشرة لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2022-2023 على ملعب كورنيلا آل برات

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Real Madrid Espanyol LaLiga

تشكيل إسبانيول ضد ريال مدريد

2022-08-28T19:12:50.000Z

وسوف يعتمد دييجو مارتينيز على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-2-1

ليكومت
جيل - كاليرو - كابريرا - أويفان
داردير - إكسبوزيتو
بوادو - كوستا - سانشيز
خوسيلو

تشكيل ريال مدريد ضد إسبانيول

2022-08-28T19:10:01.000Z

قرر كارلو أنشيلوتي الاعتماد على الشكل الآتي:

الخطة 4-3-3

تيبو كورتوا

ألابا - رودريجير - ميليتاو - فاسكيز
لوكا مودريتش - تشاوميني - توني كروس

فينيسيوس جونيورز - كريم بنزيما - فيدي فالفيدري

2022-08-28T19:09:58.000Z

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني ومواجهة بين إسبانيول وريال مدريد على ملعب كورنيلا آل برات.

ريال مدريد حصد العلامة الكاملة في أول مباراتين بعد الفوز على ألميريا بهدفين لهدف ثم سحق سيلتا فيجو برباعية لهدف.

أما إسبانيول فتعادل ضد سيلتا فيجو ثم تلقى هزيمة أمام رايو فاييكانو.