إسبانيول وريال مدريد : مباشر لحظة بلحظة

شاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول
تشكيل إسبانيول ضد ريال مدريد
وسوف يعتمد دييجو مارتينيز على العناصر الآتية:
الخطة 4-3-2-1
ليكومت
جيل - كاليرو - كابريرا - أويفان
داردير - إكسبوزيتو
بوادو - كوستا - سانشيز
خوسيلو
📋 𝐉𝐚 𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦 𝐚𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚𝐜𝐢𝐨́!— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) August 28, 2022
▶️ Aquest és l'11 de Diego Martínez#RCDE | #EspanyolRealMadrid pic.twitter.com/ypRAf3FNUD
تشكيل ريال مدريد ضد إسبانيول
قرر كارلو أنشيلوتي الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
تيبو كورتوا
ألابا - رودريجير - ميليتاو - فاسكيز
لوكا مودريتش - تشاوميني - توني كروس
فينيسيوس جونيورز - كريم بنزيما - فيدي فالفيدري
📋✅ تشكيلة مواجهة الليلة ضد إسبانيول!— ريال مدريد (@realmadridarab) August 28, 2022
🆚 @RCDEspanyol_EN #EspanyolRealMadrid pic.twitter.com/asXCgosnl2
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني ومواجهة بين إسبانيول وريال مدريد على ملعب كورنيلا آل برات.
ريال مدريد حصد العلامة الكاملة في أول مباراتين بعد الفوز على ألميريا بهدفين لهدف ثم سحق سيلتا فيجو برباعية لهدف.
أما إسبانيول فتعادل ضد سيلتا فيجو ثم تلقى هزيمة أمام رايو فاييكانو.