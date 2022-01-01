إسبانيول وريال مدريد : مباشر لحظة بلحظة

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني ومواجهة بين إسبانيول وريال مدريد على ملعب كورنيلا آل برات.

ريال مدريد حصد العلامة الكاملة في أول مباراتين بعد الفوز على ألميريا بهدفين لهدف ثم سحق سيلتا فيجو برباعية لهدف.

أما إسبانيول فتعادل ضد سيلتا فيجو ثم تلقى هزيمة أمام رايو فاييكانو.